Dissing, Las & Cross spiller Dylan

Tidligere guitarist hos Bob Dylan, Billy Cross, går i efteråret på scenen sammen med trioen Dissing & Las for at fortolke et udsnit af legendens sange.

Dissing & Las har nu svømmet rundt i det store ocean af Dylan-sange og givet deres meget roste fortolkninger til det danske publikum, siden Bob Dylan fyldte 70 i 2011.

I år henter Dissing & Las forstærkninger af højeste karat. Selveste Billy Cross, som turnerede med »Uncle Bob« på en omfattende verdensturné, og som medvirkede på to af hans album, blev så begejstret over en af trioens koncerter, at han simpelthen ville være med.

Dissing, Las & Cross Band stiller med hold af meget dygtige musikere, når de indtager scenen. Foruden Billy Cross og de tre faste medlemmer, Rasmus Dissing (vokal og keyboard), Jonas Dissing (vokal, akk. guitar og mundharpe) og Las Nissen (vokal og guitar) har gruppen Dan Hemmer med på hammondorgel og Jesper Elnegaard på trommer.

- Det var sgu lidt nervepirrende pludselig at stå og spille Dylans musik med Billy, der har spillet på en kæmpe turné, et livealbum og et studiealbum med Bob Dylan. Men også bare virkelig inspirerende at mærke hans entusiasme og hans fænomenale guitarspil. Vi glæder os helt vildt til at stå på scenen med det her, udtaler Dissing & Las.

Billy Cross medvirker på Dylan-albummene Street Legal fra 1978 og Live At Budokan fra 1979.

Dissing, Las & Cross Band spiller Bob Dylan

11/9 kl. 20: Rotationen (Holbæk)

14/9 kl. 20: Spilledåsen (St. Heddinge)

18/9 kl. 20: Bygningen (Køge)

25/9 kl. 20: Viften (Rødovre)

4/12 kl. 20: Kulturium (Ishøj)

25/9 2021 kl. 21: Vershuset (Næstved)