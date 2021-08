Se billedserie Gitte Klausen er klar med planer i massevis, og hun har gjort Anneberg Kulturpark til et levende og interessant sted hele året. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Det syder og bobler i Odsherreds nye kulturpark

Det summer af liv og visioner i Annebergparken, hvor kapitalstærk ejer nærmest lover livslang dedikation.

Herregårdens anlæg er tydelige omkring Grønnegården, der i hine tider husede administrationen af sindssygehospitalet i Annebergparken ved Nykøbing Sjælland.

I dag er en del af de herskabelige bygninger omdannet til et levende arbejdsrum for 25 skabende kunstnere, og mens områdets ejer, Gitte Klausen, sætter ord på sine visioner om at skabe et kulturfællesskab under overskriften Anneberg Kulturpark i de mange huse, hun ejer i Annebergparken, øver musikere sig til eftermiddagens udendørskoncert, og der gøres klar til top-gastronomi hos stjernekokken Claus Henriksen på restaurant Mota.

Det er hende, der sammen med sin mand, Morten Schantz, har de økonomiske muskler til at gøre dette historiemættede område levende, og de er nået langt.

Anneberg Kulturpark Anneberg Kulturpark er ejet af Gitte Klausen, som købte Grønnegårdskomplekset i 2018.

Anneberg Kulturpark er et kultur- og oplevelsescenter, som byder på arrangementer året rundt og har sin egen kunstnerføj og fødevarehub.

Hen over sommeren og efteråret er der mange aktiviteter at gå på opdagelse i i kulturparken. Fra Gastronomisk Cabaret med Michelinkok Claus Henrisken, Alsangsstævne med Annette Heick som konferencier, kræmmermarkeder om søndagen, jazzdage og meget andet. Man kan holde sig orienteret på www.annebergkulturpark.dk.

Kulturparken er en del af Annebergparken, også kaldet »Den Gule By« som gennem 100 år var centrum for psykiatrihospital.

Gitte Klausens langsigtede vision er at restaurere alle bygninger og omgivelser med respekt for de oprindelige tanker.

Grønnegården fra 1915 er det centrale anlæg i Annebergparken. Det er - som resten af hospitalet - tegnet af arkitekten Kristoffer Varming, og bygget efter »Bedre byggeskik - og havebytanken«. Det er »bykernen« og her var hospitalets centrale funktioner samlet.

Rundt om Grønnegården ligger de gule pavilloner og villaer, der har fungeret som behandlingsafsnit og boliger for hospitalets ansatte. Hun ser på bassinet på den store plæne foran Grønnegården, oprindeligt anlagt som branddam under Anden Verdenskrig, nu tilvokset med åkander og tagrør, i parken er der enorme plataner med afskallede stammer og grene, der er gule i flager.

Visionen har taget sin form, siden hun i januar 2018 bankede på hos ejendomsmægleren for at købe det arkitektonisk særegne Grønnegårdsanlæg, og nu er kulturparkens elementer »skåret« i stringente tanker om at være katalysator for et aktørdrevet kulturfællesskab, hvor Gitte Klausen stiller rammen til rådighed, og udover kunst og kultur skal gæsterne tilbydes overnatning, bespisning og kursus- og konferencefaciliteter.

Hun er godt på vej, senest med købet af den tidligere scenekunstskole, Lærkehus, der om få måneder skal stå klar som vandrehjem, mens nabohuset Egehus i løbet af det næste par år skal sættes i stand som hotel, hvilket samlet vil give området 66 sengepladser og forventeligt flere ansatte end de 16, der idag er ansat i kulturparken og restaurant Mota, som drives i samarbejde med den kendte Michelin-kok Claus Henriksen.

- Det har kæmpe betydning for min forretning, at jeg har fået Lærkehus, for nu kan vi lave arrangementer i en helt anden målestok end ellers, og vaskeriet i Grønnegårdsområdet kan udvikles som udstillingssted, mens vi kan holde koncerter i Lærkehus, siger hun.

Fremtiden bliver sydende Området har tidligere været kendt som Odsherreds bedst bevarede hemmelighed, men ikke længere. I dag kan man gå på opdagelse i kunstnerfællesskabets levende værksteder med keramik, billedkunst, tekstil, forfattere, foto, smykker med mere.

Der arrangeres hen over sommeren og efteråret tangsafari, afholdes alsangstævne med Annette Heick som konferencier, og så snart tilladelserne er i hus, så flytter Nykøbing kræmmermarked til kulturparken hver søndag eftermiddag.

I efterårsferien er der planlagt flere dages FIO-marked, der handler om fødevarer fra Odsherred, Kunst i Odsherred låner stedets gamle vaskerihal og omskaber det til en stor udstillingshal. Når vinteren har taget fat i kalenderen, så arrangeres en række julemarkeder, og de er i fuld gang med at realisere skulpturparken »17 goals on My Mind,« som en kunstnerisk fortolkning af FN's 17 verdensmål, og Gitte Klausen har ikke problemer med at formulere sin vision om at være stedet, der skaber, og udstiller samt sælger lokale produkter og fortæller kunderne om Annebergs og Odsherreds mange gode sider.