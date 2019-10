Der er forskelligt syn på nøgenhed. Foto: Thomas Olsen

Det nøgne fritidsliv

Oplev - 30. oktober 2019 kl. 11:12 Af Jonatan Leer, docent, leisure management-uddannelsen, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par år siden blev Enø ved Karrebæksminde genstand for en større debat om nøgenhed. Det hele startede, da en ung far blev forarget over en flok ældre herrer, der morgenbadede hver morgen kl. 7 ved den lokale strand. Badegæsterne kastede sig i vandet uden en trævl på kroppen. Og det var ligegodt for galt, at hans datter skulle udsættes for det syn. Så den oprørte far oploadede en video af morgenritualet på nettet med den lidet flatterende titel »liderbasserne«. Selv kaldte de sig uprætentiøst for »rynkerøvene«. Episoden udløste en polariseret debat. Nogle mente, at nøgenhed (særlig de ældres) hørte til i privaten og ikke i fælles fritidsarealer. Andre slog et slag for, at det danske frisind burde kunne rumme et par røvballer i sommersolen. Rynkede eller ej.

Jeg kom til at tænke på den episode, da jeg var på efterårsferie i Berlin. Her ville jeg forsøde den begyndende efterårskulde med en tur i den lokale sauna. Man gik ind i en stuelejlighed, hvor der var installeret en stor, dampende, finsk sauna i den overdækkede baggård. Jeg var ikke helt forberedt på, at det var en kønsblandet nøgensauna. Det var min første gang og derfor en smule grænseoverskridende. Men jeg vænnede mig hurtigt til det, og stemningen var meget hyggelig og afslappet. Det var måske også mindre grænseoverskridende for mig, da jeg ikke har briller på i sauna (efter jeg smeltede et par for et par år siden i Aarhus' grosserbad). For mit brilleløse syn så alle kroppe sådan lidt mindcraft-agtige ud i den dunkle belysning.

Idyllen blev kun kort afbrudt af et lille kontrovers med en tysk dame, hvis håndklæde jeg var kommet til at »låne« efter en kold skyller. Håndklæderne havde næsten samme farve, og det havde den brilleløse dansker ikke bemærket. Det førte til et kort nøgenskænderi med den myndige tyske dame. Lidt akavet afslutning, men det skal ikke tage noget fra den berlinske saunakultur. Det fremstod som et charmerende bekendtskab, der fik mig til at tænke over min krop og over, hvor forskelligt vi ser på nøgenhed.

Det er ikke alle danskere, der har det sådan. Man kan finde masser af negative, danske anmeldelser af tyske wellness-steder, hvor den tyske skik med nøgensaunabadning chokerer de ellers så frigjorte danskere. Flere beklager, at man end ikke må have badetøfler på i saunaen!

Der er dog også danskere, der elsker det nøgne fritidsliv. Det gør de ikke kun i saunaer og på strande. I de seneste år har Danske Naturister arrangeret nøgensvømning i flere svømmehaller. Frederiksberg har haft det i en årrække. Over de seneste år findes arrangementerne også i bl.a. svømmehaller i Herfølge og Allerød. Her kan du svømme helt som Adam og Eva. Hvis du er mere en landkrabbe, er nøgenbowling et alternativ.