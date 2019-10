Se billedserie Maden bliver lavet med egne krydderurter fremfor krydderiblandinger. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Det kan godt være lidt hårdt, men det skal også være sjovt

Oplev - 11. oktober 2019 kl. 14:24 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Løvstikker! Det er sjældent, man har dem på denne her årstid.

Ulrikka Worsøe lader sin hånd glide gennem de grønne blade. Morgensolen giver træer og blade i haven bag Bistro Bispegården i Kalundborg et rødligt skær.

- Ej, den er godt nok god. Du skulle smage den. Virkelig herlig. Den smager helt af forår, siger Ulrikka Worsøe til sin mand Jens Worsøe, mens hun gumler på et blad.

Begejstringen ved de friske krydderurter er en af råvarerne i parrets opskrift på at drive et succesfuldt spisested i den gamle bispegård. Allerede da de overtog stedet for fem år siden, var det med tanke på de gode råvarer.

- Vi havde begge to fra vores helt tidlige ungdom en mindelse om en fransk landkro. Kender du det, at når man kommer ind på en fransk landkro, så kan det godt være, de har et menukort, men det er egentlig værten, der bestemmer, hvad han synes, du skal spise? Fordi det er det, man har stået og lavet i køkkenet lige netop i dag. Som er helt frisk. De excellerer ikke i kort med 40 forskellige retter. Hvorfor skulle de det? Men de er rigtig gode til at lave to-tre ting, fortæller Jens Worsøe.

Kan ikke lave 17 forskellige retter Parret besluttede sig for at overtage Bis- pegården, fordi de var så ærgerlige over, at den bare stod tom. Nu skulle den fyldes med sultne mennesker med sans for kvalitet.

Om Bispegården Bispegården på Adelgade 6 i Kalundborg er opført i årene 1450-1480 af biskoppen i Roskilde.

Efter reformationen blev Bispegården i 1538 udstykket og solgt i fire dele.

Helt frem til 1854 fungerede bygningen som byens rådhus.

I kælderen under rådhuset var der fængsel.

Gennem årene blev Bispegården atter samlet hos en ejer.

Siden 1917 har hele Bispegården været ejet af Kalundborg Kommune.

Nu huser Adelgade 6 til 8 Galleri Bispegården og Bistro Bispegården.

Kilde: http://oplevelsesguidenkalundborg.dk - Området heroppe manglede - og mangler sådan set stadig - steder, hvor man bare kan gå ind at få noget ganske almindelig, fredsommelig, god mad, der er lavet af råvarer uden en masse tilsætningsstoffer, og uden det er halvfabrikata. Krydret med urter og ikke med fancy krydderiblandinger. Det er egentlig det, vi rigtig gerne vil. Og så nede på jorden, fortæller Ulrikka Worsøe.

Derfor er der også kun ganske få retter på menukortet - og naturligvis en simreret.

- De fleste gæster synes jo, at det er rigtig dejligt. Fordi de ved, at vi ikke har køleskabet fyldt med alt muligt til at lave 17 forskellige retter. For alle kan også regne ud, at noget af det også bliver gammelt på et tidspunkt. Her er det friske ting, siger Jens Worsøe.

- Det var vi selvfølgelig lidt spændt på, hvordan det blev modtaget. Og det blev modtaget rigtig, rigtig godt, konstaterer han med et smil.

En helt fantastisk bygning Ulrikka og Jens Worsøe kunne samtidig lave lidt samdrift med Danhostel Kalundborg Vandrerhjem, som de også driver.

- Selvfølgelig vil man nok ikke kunne drive det her som en forretning alene, men når vi havde mulighed for at lave noget samdrift, få økonomi i det, skabe nogle arbejdspladser, så sandelig også at få økonomi i det selv, hvorfor så ikke gøre det?, spørger Jens Worsøe retorisk.

Men parret havde ikke haft mod på at lave a la carte-restaurant et hvilket som helst sted. Det skulle være lige præcis i den gamle, historiske bispegård.

- Det er jo fantastisk at få lov at drive forretning her. Fantastisk at få lov at sidde en aften, hvor der er lys på kirken, stearinlysene er tændt, og så kigger du op på kirken. Det er jo noget særligt, lyder det fra Jens Worsøe.

Det har altid skullet være sjovt Selv om ønsket om solide råvarer og at støtte op om det lokale liv i Kalundborg er en stærk drivkraft hos parret, så har der altid været noget, der var endnu vigtigere for Worsøerne.

- At synes det er skægt, det vi laver. Og det har altid været udgangspunktet lige meget hvad, vi har beskæftiget os med. Og det gælder os begge to. Det skal være sjovt. Det kan godt være lidt hårdt, men det skal også være sjovt, understreger Jens Worsøe og bliver bakket op af sin hustru.

- Selvfølgelig har vi skullet leve af det. Men det har ikke været det vigtigste for os at tjene en pokkers masse penge. Det har været vigtigst for os at have en hverdag, hvor vi kunne se os selv i øjnene. Men også synes, det var sjovt.