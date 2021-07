Se billedserie Kristen Olesen var bare 17 år, da han begyndte som biavler. I de tre sommermåneder er det nærmest et fuldtidsjob at passe de godt 100 bifamilier. Men han kan ikke undvære det. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Det gør stadig herrenas at blive stukket

Oplev - 25. juli 2021 kl. 07:30 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

»Når jeg bliver stukket, så er det jo fordi jeg er et fjols.«

Kristen Olesen slår en skrald-latter op.

Det er snart 40 år siden, han fik overtalt sin far til at hjælpe med at køre det første bistade hjem.

- De bier, jeg har i dag, er rolige. Det var bierne dengang i min fars bil godt nok ikke. Vi blev stukket, så det stod efter, fortæller Kristen Olesen.

- Dengang hævede jeg op som en Michelin-mand. Det gør jeg ikke længere, men det kan stadig gøre herrenas at blive stukket, tilføjer han.

Det anslås, at der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark.

Der kan høstes mellem 30 og 50 kilo honning per familie om året - udbyttet varierer dog kraftigt.

Hovedparten af de danske biavlere - 93 procent - er fritidsavlere, der i gennemsnit har 9 bifamiler hver.

Danmarks Biavlerforening har 5500 medlemmer og 80 lokalforeninger.



Kilde: www.biavl.dk Og et fjols, det er Kristen Olesen altså nogle gange. Som da han glemte at tage gummistøvler på, da han i de første uger af juni flyttede staderne ud i hvidkløveren.

- Jeg fik i omegnen af 50 stik på anklerne den aften. Men det er jo ikke biernes skyld, det er min egen, konstaterer han.

Små sko og direkte adgang op i buksebenene kan med andre ord ikke anbefales.

Udviklende Honningbier er stort set de eneste insekter, der kan bestøve hvidkløver, og da danske landmænd i stor stil producerer og eksporterer hvidkløver, ja så er der brug for biernes og altså Kristen Olesens mellemkomst.

- Det er måske lettere at forklare med et æble. Hvis det er ordentligt bestøvet, så udvikler æblet sig til et flot, rundt og symmetrisk æble. Hvis ikke, så bliver det skævt, siger Kristen Olesen.

- Det er det samme med hvidkløveren. Hvis den er bestøvet ordentligt, udvikler frøene sig bedre, tilføjer han.

Nogle planter er - som hvidkløveren - selvsterile og kræver altså et insekt for at få næste generation til at blive til noget.

- Du har også humlebierne og de vilde, enlige bier. Men set i produktionsøjemed, så er der virkelig brug for honningbierne til at bestøve afgrøderne, siger Kristen Olesen.

På nær en kort pause i sin ungdom, så har han haft bier lige siden dengang med bistadet i bilen. Han begyndte med en håndfuld og har som voksen aldrig haft færre end 25 bistader. I dag ligger tallet et sted på den gode side af 100.

- Jeg er i sådan en mellemgruppe. Vi kalder det deltids-biavler. I maj, juni, juli og de første uger af august er det stort set et fuldtidsarbejde. Det er ud til bierne, så snart jeg kommer fra arbejde, og familien er heldigvis gode til også at trække en del af læsset, fortæller Kristen Olesen.

2021 har ikke været det bedste år for de danske biavlere. Blomstringen kom sent, og biavlerne var derfor nødt til at fodre deres bier ekstra i vinter. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Som drys For det handler ikke kun om at kigge på bierne og tjekke, om de har det godt. Bierne skal flyttes i løbet af sommeren. I august, september og oktober skal de fodres til vinteren. Der skal laves parrekassetter og testes dronninger. Og der er også honning, der skal slynges, tavler, der skal renses - og såmænd også varer, der skal sælges.

I et bistade er der - om sommeren - én dronning op mod 500 droner og op til 90.000 arbejder-bier.

Om vinteren er der én dronning og i omegnen af 20.00 arbejder-bier.

Dronningen kan leve i nogle år; arbejder-bierne har om sommeren en levetid på cirka seks uger.

Dronerne slås ihjel af resten af boet i sensommeren.

Arbejder-bierne starter som rengøringsbier og slutter som pollen-indsamlere.

Honningbier søger pollen inden for en radius af cirka tre kilometer fra bistadet.



Kilde: www.Skoven-i-skolen.dk - I år var vi nødt til at fodre ekstra med små sukker-madpakker for at holde bierne i live. Det var et rigtigt lorte-forår, og blomstringen kom sent i gang, siger Kristen Olesen.

Til gengæld gik hvidtjørnen helt amok, da den endelig blomstrede.

- Den første honning, vi har høstet i år, har rigtig meget nektar fra hvidtjørn. Det giver en ekstra krydret smag til honningen, forklarer Kristen Olesen.

Selv er han blevet forfalden til pollen, som han spiser på sine havregryn om morgenen. Men han er også leveringsdygtig i både fast og flydende honning, honning- sirup, tavlehonning og vokslys - blandt andet.

- Hvis du på nogen måde vil hjælpe, så køb honning fra danske bier, så er du med til at sikre, at danske markers afgrøder kan blive bestøvet. Og vil du som haveejer hjælpe bierne - også de vilde - så lad mælkebøtterne blomstre i foråret og skab nogle vilde lommer, hvor insekterne kan få lov til at boltre sig.