Det er nu, mirabeltræerne blomstrer og danner den første af årets tre »hvide bølger«.

Det er nu naturen vågner

Oplev - 06. april 2020 kl. 09:20 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De hvide anemoner dækker allerede skovbunden mange steder, og den næste måneds tid er der rig mulighed for at komme ud og opleve et af de mest sikre forårstegn.

Men der er masser af andre muligheder for at komme ud og opleve naturen vågne hos både dyr og planter.

- Det er lige nu, at mange insekter og andre dyr vågner af deres dvale. Man kan for eksempel se humlebidronningerne, som har overvintret, suse hen over jorden i jagt på et godt sted at etablere et bo, fortæller Michael Sonniks, der er naturvejleder i Gribskov Kommune.

- Humlebierne kan godt lide at lave boer i gamle musereder. De har det godt i rederne, der er foret med tørret græs, siger han.

Blandt de mange insekter, man kan gå ud og holde øje med, nævner Michael Sonniks også sommerfuglene. Her er nældens takvinge, dagpåfugleøje og citronsommerfugl de mest udbredte.

Det er også nu, at træerne er på nippet til at springe ud, og deres kroner forvandler sig fra at være bare og brune til farverige og fyldige.

- Det er især værd at holde øje med den slægt af træer, der har blomster. Man taler om »de tre hvide bølger« hen over året. Lige nu er det mirabel, der blomstrer. De bliver senere overtaget af slåen, og til sidst er det tjørnen, som blomstrer. Det kan være rigtig flot, hvis man støder på sådan et større bælte eller gruppe af træer i blomst, siger Michael Sonniks.

På svampejagt Naturvejlederen har en særlig interesse i svampe og fortæller, at det ikke kun er noget, som hører efteråret til.

- Både vårmusseron og morkler er spiselige svampe, som man kan være heldig at støde på i forårsmånederne. Finder man dem, kan det være en god idé at huske på stedet, for de har det med at komme igen det samme sted år efter år, forklarer han.

En af forårets helt store kendetegn er de mange trækfugle, som enten kommer forbi eller tilbringer sommermånederne i Danmark.

- Der er flere gode steder på Sjællands nordkyst, hvis man vil kigge efter trækfugle. Et af dem er Gilbjerg Hoved ved Gilleleje, et andet er ved Hellebæk. Stevns og Sydsjælland er også gode steder. Og så er broerne som regel gode udkigsposter i forhold til trækfugle. Både ved Korsør og Storebæltsbroen eller på Amager ved Øresundsbroen er der rigtig mange fugle. De bruger de store linjer i landskabet til at orientere sig efter, og der er sådan nogle lange broforbindelser jo oplagte, fortæller Michael Sonniks.

Naturvejlederen har i sagens natur ikke kunnet lave guidede ture for børn og skoleklasser den seneste tid, men han opfordrer folk til at komme ud og opleve naturen i påsken.

- Der er rigtig mange steder, man kan gå ud og på opdagelse. Nogle gange skal man måske også søge lidt væk fra det, man kender. Er man vant til en højstammet bøgeskov som Gribskov, kan man søge ud i andre typer af skovområder - eller gå en tur på en af de mange flotte enge. På Syd- og Vestsjælland kan man besøge nogle af de mange flotte næs, som også giver en spændende naturoplevelse, siger Michael Sonniks.