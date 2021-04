Vi har næsten ingen natur i Region Sjælland. Til gengæld har vi et unikt kulturlandskab - lær at opleve det! Sådan lyder opfordringen fra Andreas Bonde Hansen, som blandt andet anbefaler en tur til søen og Akademihaven i Sorø. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Det er kultur - stupid!

Oplev - 06. april 2021 kl. 16:40 Af Andreas Bonde Hansen, lektor - Ph.d., Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

Det er populært at 'gå tur'! Det er det selvfølgelig grundet verdens tilstand, men vandring i landskabet trendede allerede inden corona.

Hvad er det så for en oplevelse, man får til fods i det grønne? Det er kultur! Forskellen på kultur og natur er, at kultur er menneskeskabt, og natur er ikke. Derfor har vi ikke meget natur i Danmark. Vi har smukke landskaber, men ikke mange har med natur at gøre - de fleste skove er plantet for mindre end 300 år siden, og overalt findes marker, diger og høje skabt af mennesker. Så 'naturoplevelse' er i Danmark ofte falsk markedsføring.

Til gengæld har vi skønne kulturlandskaber - særligt på Sjælland. Sjælland besidder en unik kombination af en nærende muld, god beliggenhed i forhold til Østersøen - og mange søer, åer og fjorde, som både har tjent som spisekammer og infrastruktur. Derfor har Sjælland været Sydskandinaviens magtcenter siden bondestenalderen. Og derfor er ganske lidt natur bevaret. Her er i stedet et utal af jættestuer, bronzealderhøje, historiske diger, middelalderkirker, gamle landsbyer, herregårde og fjorde drænet af driftige. Bor man på Sjælland, bor man i kulturhistorien, man lever i den og dør i den. Men oplever man den?

Sjællands landskab består mest af relativt fladt land med bløde morænebakker, og der er næsten intet naturskov bevaret. Hver gang De ser en stejl høj, et stykke skov eller en mark, der er så pandekage-flad, at labellen i vaterpasset smiler, er der tale om graven fra en bronzealderhøvding, et stykke skovbrugshistorie eller en drænet fjordbund skabt af et projekt af Lykke-Per'ske dimensioner.

Sorø er et bud Hvor finder man så de mest oplevelsesrige kulturlandskaber? Det er som at vælge mellem sine børn! Men Sorø er et bud. Det var i dette landskab, at Ingemann skrev salmer og bøger. Gå en morgentur i Akademihaven, og oplev 'I Østen Stiger Solen Op' live! Ved Sorø-søen ses lange grøfter, som er en del klosterets munkes ingeniørkundskab - kanaler som skabte vandkraft og teknologisk udvikling i middelalderen. Rundt om Sorø ligger landsbyer og unikke kirker, der stammer fra den mægtige Hvideslægt - Nordeuropas største adelsslægt i middelalderen - der ud af den sjællandske muld opfostrede generaler, konger og ærkebisper af Lund, Riga og Bremen. Mest spektakulær er måske Pedersborg - kirken, der ligger på ruinerne af en middelalderborg, som igen ligger oven på en fæstning fra yngre bronzealder. Det ligger højt, med smuk udsigt over den aflange Pedersborg Sø, og man tror næsten, man står ved Rhinen. I de soranske skove findes vidnesbyrd fra, da moderne skovbrug opstod, og man går i en sansemættet setting af stendiger, som markerer glemte sogneskel, dyssegrave og meget andet.

Så glem alt om den sjællandske natur - den er for længst død og borte - og lad vandrestøvlerne tage dig med ud på tidsrejse i det sjællandske kulturlandskab.