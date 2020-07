Se billedserie Ved kanten af Holmegaard Mose i det gamle Holmegaard Glasværk ligger Danmarks nye hotspot for kunsthåndværk; Holmegaard Værk, der åbnede i slutningen af maj. Her erReolerne med de 42.000 glas fra Holmegaard Glasværks Prøvesamling er et imponerende syn. Foto: Jens Wollesen

Designet står glasklart

05. juli 2020
Af Helle Hansen

42.000 glas placeret på 40 meter bredde og 7,5 meter høje reoler og samtidig udsyn til Holmegaard Mose.

Det har en vis wow-effekt og er da også grundstenen i Holmegaard Værk, som den sidste weekend i maj åbnede på det gamle Holmegaard Glasværk i Fensmark ved Næstved.

Her er tale om den såkaldte Prøvesamling med et eksemplar af næsten alle glas skabt på Holmegaard Glasværk, siden det tilbage i 1825 startede tilværelsen som Danmarks første glasværk. Mosen i baggrunden er en del af glassenes historie, da Holmegaard Mose er grunden til, at glasværket lå netop her. I mosen kunne man grave den tørv, man brugte til opvarmning af glasovnene.

Design før og nu Under tørvegravningen stødte arbejderne på forskellige ting fra tidligere tider.

Dele af verdens ældste bue, der blev fundet i mosen i 1940'erne, er omkring 10.000 år gammel. På udstillingen om 10.000 års kreativitet kan man også se gamle pile med kølleformet spids, der blev brugt til at skyde fugle, så de ikke fik ødelagt fjerdragten. Og en fallos af flint, der er blevet tatoveret med et mønster, inden den ved et ritual er blevet slået i 1000 stykker. Det var så op til den arkæolog, der udgravede fundet at sætte den sammen igen.

Denne udstilling er lavet af en stenalderekspert og en arkitekturprofessor. En anderledes udstilling hvor man også kan filosofere lidt over ligheden mellem designet af en gammel stenøkse og en moderne smartphone.

Glaspusteriet Godt nok lukkede og slukkede Holmegaard Glasværk i 2008, men på Holmegaard Værk kan man stadig opleve, hvordan man puster glas, når glaspustere demonstrerer det gamle håndværk.

Det er svært ikke at blive fascineret af, hvordan en lille klump smeltet glas for enden af en glaspibe ved hjælp af den rette mængde luft på de rigtige tidspunkter og brug af lidt værktøj og vand kan blive til de smukkeste glas - hvis man altså har styr på teknikken.

På gulvet ved ovnene kan man opleve skiftende gæstekunstnere og Holmegaard Værks egne glaspustere.

Kunsthåndværket Hvem har sat sit præg på Holmegaards glas og Kählers keramik op gennem tiden? Og hvad var moderne hvornår?

Holmegaard Værk Holmegaard Værk ligger på det gamle Holmegaard Glasværk på Glasværksvej 55 i Fensmark ved Næstved.

Det er tre kvarters kørsel fra Storebæltsbroen og en time fra København. Med offentlig transport skal man stå af på Næstved Station og tage bus 602 til Fensmark og stå af på Vibevej.

Åbningstiderne er frem til og med 31. august alle dage kl. 10-18, torsdag dog helt til kl. 21.

Billet ved indgangen 150 kroner, online 125 kroner. Børn under 18 år er gratis. Årskort til alle Museum Sydøstdanmarks museer koster 295 kroner. Man kan selv drage sine konklusioner ved at kigge på de omkring 800 genstande, som inddelt i tiår er sat op over for hinanden med Kähler på den ene side og Holmegaard på den anden side af et 35 meter langt »kølebånd«.

En anden side af håndlavet glas kan man opleve i glasmester Per Steen Hebsgaards hal, hvor der udstilles værker, han har lavet i samarbejde med koryfæer som Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby og Erik A. Frandsen.

Holmegaard Værk rummer også en topsikret multihal, som på sigt skal bruges til skiftende udstillinger af kultur i verdensklasse.

Prøv selv I glasatelieret kan man selv prøve at udsmykke glas med sandblæsnings- og graveringsmaskiner, som bruges i glasindustrien, mens man i keramikatelieret kan skabe sine egne designs ved at male på porcelæn.

På sigt bliver det også muligt selv at forsøge sig som glaspuster, og her vil komme events og foredrag.

En café, en restaurant og en designshop er allerede åbnet.

Godt fra start Ambitionerne er store, og Holmegaard Værk må da også siges at være kommet godt fra start med henholdsvis fem hjerter i Politiken, fem stjerner i Berlingske og officiel indvielse med deltagelse af kronprinsesse Mary den 8. juni.

Siden har blandt andre prinsesse Benedikte og kulturminister Joy Mogensen besøgt stedet, der vil være Danmarks nye kreative centrum for kunsthåndværk og løfte dansk designtradition til fordums højder.

Sidst på sommeren åbner Grafisk Værksted i Tørvehallerne på Holmegaard Værks område, og Talentskolens designlinje er ved at flytte ind i glasværkets gamle administrationsbygning, så her bliver på flere måder pingpong mellem gammelt og moderne dansk design.