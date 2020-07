Køb gerne store is på daglig basis, lyder rådet fra Ane Dolward. Foto: Thomas Rye

Derfor skal du bruge dine feriepenge på ferie inden for Danmarks grænser

Oplev - 07. juli 2020 kl. 15:15 Af Ane Dolward, lektor - Ph.d., Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det slået fast, at feriepengene frigives, og drømmene kan begynde at blive lidt større end i marts måned, hvor regeringen lukkede ned for landet. Der er også åbnet op for flere rejser mellem landene, så nu kan en udlandsrejse lokke lidt ekstra.

Men der er særligt to årsager til, at du bør tænke dig ekstra om, inden du (fra-)vælger at rejse til udlandet. Dels har mange udbydere forstået, at der er mange rejselystne folk i hele verden, hvorfor priserne kan sættes op. Dels kan det være ganske velovervejet at bruge sine feriepenge til at kickstarte den danske økonomi, som på sigt også vil gavne dig selv.

Forstil dig følgende scenarie. Du holder ferie på en sydsjællandsk campingplads. Du skal undervejs betale for noget mad, nogle dejlige aktiviteter, en masse ferie-is og måske et par drinks. Derfor vil dankortet svinge i adskillige butikker, eksempelvis nærliggende restauranter, iskiosker, dagligvarebutikker samt de attraktioner, du vælger at besøge. Derudover vil du selvfølgelig betale et beløb til campingpladsen for opholdet. Når du gør alt dette, bidrager du med en direkte økonomisk effekt til den danske samfundsøkonomi, fordi du køber noget, som de sælger.

Men effekten stopper ikke der. Ved at højne forbruget af danske turismeservicer bidrager du også til, at der skabes indirekte økonomiske effekter. Hver gang du køber en is, er isen jo købt fra en leverandør. Denne leverandør vil også mærke det stigende forbrug, hvis du bruger dine feriepenge i Danmark, for han vil pludselig begynde at skulle levere flere og flere is. Og is laver man jo som bekendt af fløde, friske bær og ispinde, som ligeledes skal leveres til isproducenten af andre leverandører. Hvis stigningen i salget af danske is eksploderer, så skal der også købes langt mere fløde, friske bær og ispinde for at holde trit med efterspørgslen. På den måde vil der dannes indirekte økonomiske effekter ud til mange erhvervsdrivende, og disse rammer med al sandsynlighed bredere end blot turismebranchen.

Men mersalg kan kræve flere ansatte - både i iskiosken og i isproduktionen og dermed færre arbejdsløse med få penge mellem hænderne. Det kalder vi for inducerede effekter - når flere mennesker får flere penge til rådighed til forbrug og til gavn for økonomien som helhed. Turismebranchens mersalg vil påvirke økonomien i Danmark positivt - og derfor også din.

Derfor bør du bruge dine feriepenge på ferie i Danmark i år og ikke bare nøjes med en lille is. Køb gerne store is på daglig basis, og spis dem med god samvittighed.

Du gør en god gerning for den danske økonomi, og som belønning kan du tage dig en lur og eventuelt en ekstra is, når du vågner.