Der er stadig liv bag tangenterne

Oplev - 29. februar 2020 kl. 07:32

Det er heldigvis en spillevende Esben Just, der sidder foran flyglet, som fylder godt ud i arbejdsværelset i lejligheden på Saxogade i København. 'Heldigvis', for det var ikke givet på forhånd, at han efter en omfattende hjerteoperation i 2016 ville vende tilbage i fuldt vigør - endsige vende tilbage overhovedet.

»Dissekerende aneurisme på aorta« lød dommen på fra lægerne, som havde ham igennem scanneren på Hvidovre Hospital - og så gik det ellers hurtigt med at få fragtet ham til Rigshospitalet, hvor udposningen på hovedpulsåren blev opereret væk.

- Man bliver kølet ned til 27 grader. Jo koldere, man er, jo længere kan man holde. Og så bliver det hele lukket ned; man får noget blod gennem hjernen, og hele brystkassen bliver åbnet op, hjertet tages ud, og de klipper af og gør ved. Det springende punkt i den operation er, når man skal startes op igen. Der skal det hele helst gå i gang samtidig, fortæller Esben Just.

Esben Just Født 1965 i Brooklyn, New York.

Bor på Vesterbro med sin hustru.

Kendt fra blandt andet SP-Just-Frost og Skipper-Just-Frost.

Har indspillet fire albums i eget navn.. Han havde få måneder forinden - i november 2015 - fejret sin 50-års fødselsdag på bluesbaren Mojo i det indre København - uden at være helt på toppen.

- Da jeg kom frem til den 8. januar i '16 sad jeg i den der stol, siger Esben Just og peger på stolen i hjørnet af arbejdsværelset.

- Jeg havde det så dårligt. Det var som om, der var en elastik, der var knækket inden i mig. Jeg tænkte, at det eneste, der giver mening nu, er at ringe efter en ambulance. Der var jeg træt af det hele og kunne sagtens have lagt mig om på siden og faldt i søvn, fastslår han.



Udsigten til regn og gråvejr over Vesterbro har den sidste måneds tid været mere reglen end undtagelse fra fjerde sal i Saxogade. Men Esben Just øjner lys og er klar til at give den gas med medrivende musik og gode historier på sin kommende turné.



En komatøs tur til New York Operationen gik godt, bortset fra en del blødninger, som var svære at stoppe for kirurgen - mere om det senere. Men i forlængelse af operationen lå Esben Just og svævede ind og ud af bevidstheden, mens virkelighed og fantasi flød sammen.

- Selve operationen tog syv-otte timer. Derefter fire dage i små-komatøs tilstand - men uden bedøvende stoffer i mig. De vågne øjeblikke, jeg havde, mente jeg, at jeg var på Rigshospitalet i New York. Jeg kunne blandt andet regne ud, at hende, der lå ved siden af mig, var indfødt indianer og havde fået sat det ene ben af. Hun var - mente jeg - en del af et større eksperiment, hvor man skulle finde ud af, hvor meget man kunne miste fysisk og stadig bevare sin identitet og tilstedeværelse i samfundet. Jeg fandt også ud af, at en sygeplejerske var bror til en af de andre sygeplejersker - hvilket kom som noget af overraskelse for hende, da jeg fortalte det.

Esben Just - The Second Coming - på Sjælland 11. marts: Juvi Klubben,

Kalundborg

12. marts: Portalen, Greve

13. marts: Stars, Vordingborg

14. marts: Gribskov Kultursal,

Helsinge

21. marts: Badeantalten, Slagelse Esben Just kan i dag godt grine af tankespindet og de skøre idéer, men var altså i fire dage stensikker på, at Rigshospitalet som det naturligste i verden befandt sig i New York.

- Éns hjerne går bare i gang med at plotte alt muligt ind på et landkort. Man tænker: Sådan skal nålene sidde, men der er ikke nogen dybere mening med det - andet end at det giver én en identitet. Man får placeret sig selv i tankemylderet, siger han.

- Jeg var også meget imponeret over, at det officielle sprog på hospitalet var dansk. Tænk sig, at Rigshospitalet i New York kørte så benhårdt på den danske model. Det var jo for vildt! griner Esben Just.

- Der var også folk, som besøgte mig, hvor jeg tænkte; hold nu op - jeg ved, at han har da ikke råd til at flyve hele vejen til New York for at besøge mig. Jeg var rørt til tårer, fortæller pianisten, som dog også løb ind i et par episoder, hvor hans personlige udflytning af Rigshospitalet til USA ikke gav mening.

- Min kone havde været der sidst på eftermiddagen og kom igen næste formiddag. Der fortalte hun, at hun havde været hjemme i lejligheden i København og spist på restauranten på den anden side af gaden, fortæller Esben Just.

Operationen og tiden lige efter har givet stof til en masse eftertanke hos den dygtige musiker. Blandt andet at man ikke skal tage noget for givet, og at tingenes tilstand kan ændre sig på et øjeblik.

- Jeg blev 80 år gammel lige pludselig. Man må løfte fire kilo i de første otte-ni uger efter operationen. Man er også meget bevidst om, at man ikke skal falde og så videre. Det var altså mærkeligt at gå fra at være Esben Just, der kunne klare det hele, til at være 80 år gammel og kunne ingenting, siger han.



Inspirationskilderne er mange hos Esben Just, og pladesamlingen fylder en del i arbejds- og musikværelset. Her har han fundet et dobbeltalbum med Dr. John frem.



Musikalsk genoptræning Rent musikalsk var det heller ikke ligetil. Esben Just måtte i gang med et større arbejde med at få genoprettet muskelhukommelsen, når han spillede.

- Det var mærkeligt. Halvanden måned forinden sad jeg og spillede det her stykke, som jeg havde lyst til. Dén var væk. Jeg kunne ikke få min vilje og mine muskler til at kommunikere. For eksempel kneb det med at lægge sig lidt frem på beatet i nogle passager. Jeg kunne ikke lægge mig frem på noget som helst, siger Esben Just og slår ud med armene.

Han har dog genvundet evnerne bag ved klaveret og genfundet spillelysten til den blues- og RnB-musik, han har bevæget sig i siden sin ungdom.

- Langsomt fandt jeg ud af, at jeg skal spille. Forleden spillede jeg på Mojo. Der sad jeg og var bare glad for, at det her beat er mit - det er mit groove, og det er dét, jeg holder af. Det handlede om at finde ind til kernen af det, jeg vil, pointerer han.

Esben Just tager nu landet rundt med sin soloturné, der har fået den nærmest galgenhumoristiske titel »The Second Coming«.

- På touren vil jeg prøve at fortælle om denne her oplevelse af at vågne op i »New York« og komme tilbage til København. Hvordan det har påvirket min måde at se verden på. Jeg fortæller nogle af disse her historier og spiller noget musik, der kan give folk en anledning til at reflektere over historierne eller komme til at se nogle numre i en anden sammenhæng. Og ikke mindst forhåbentlig gå hjem med en oplevelse af, at det er nu, vi er her - det er nu, det sker.

Repertoiret bliver en god vanlig blanding af det, der har kendetegnet Esben Just gennem årene som musiker. Musikken har udgangspunkt i New Orleans-beatet, blues og RnB. Nogle af numrene har han spilllet mange gange før.

- Blandt andet måtte tage jeg et nummer, »You Never Can Tell«, op til genovervejelse efter operationen. Kirurgen fortalte, at han ikke havde kunne stoppe mine blødninger, da jeg skulle starte op igen. Han satte så lige præcis det nummer, som han havde hørt os spille et utal af gange, på - og så stoppede jeg med at bløde. Det er et tegn på, at selvom man har et kendingsnummer, som folk tit spørger efter - og det kan være træls som musiker - må man nogle gange ære det. Om ikke andet så for at markere, at det fik mig altså tilbage til livet. Nu omfavner jeg det, smiler Esben Just, som føler sig helt klar til turnéen.

- Jeg har det så godt nu, at det kun kan gå ned ad bakke! Ingen skal være bange for, at jeg pludselig falder død om på scenen, fastslår han.