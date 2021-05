Se billedserie OPLEV Sjælland har taget vandreskoene på og fyldt rygsækken med indtryk fra otte kilometer bjergtagende og udfordrende vandretur på Højderygstien i Odsherred. En tur i Odsherreds istidslandskab byder ikke kun på bjergtagende udsigter, men også stemningsfyldte øjeblikke omgivet af træer. Foto: Kasia Køhler Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Der er så smukt på ryggen af Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er så smukt på ryggen af Odsherred

Oplev - 30. maj 2021 kl. 07:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mens solen er på vej ned over istidslandskabet, og man står på toppen af Dutterhøje og fejrer tilbagelæggelsen af godt otte kilometer på ryggen af Odsherred med en hilsen til de sidste solstråler, sænkes pulsen, og kroppen fyldes af energi, trods trætte ben og ømme fødder.

En vandring på Højderygstien i den sydlige del af Geopark Odsherred er udfordrende for de fleste og bestemt ikke egnet for dårligt gående. For det foregår mestendels ad gede- eller trampestier, og kun en lille del af turen er lagt på fladt terræn eller på asfalt. Det går op, og det går ned - nogle gange stejlt nedad - på stien, som vitterlig er en krumbøjet ryg af varierende landskaber.

Her møder man både »bjergbonden« i gang med at pløje sin mark, historiske gravhøje og mindesmærker og en tidligere losseplads, der nu er hjemsted for en skøn samling af lermasker lavet af skolebørn i Odsherred.

Højderygstiens første del - Vejrhøjbuen - blev indviet i påsken 2016 på toppen af Esterhøj, som er cirka halvvejs på ruten.

Officielt er ruten 7,5 kilometer lang, men bestiger man alle højdepunkterne, når man op omkring små 9 km.

Ruten strækker sig fra Shelterpladsen på Veddingevej til Dutterhøje i Åstofte ved Asnæs. Undervejs kommer man forbi Esterhøj og Maglehøj.

Håbet er, at Højderygstien engang vil strække sig fra Vejrhøj til Lumsås. Fire steder på ruten, der er markeret med ovale betonsten i jorden, har Geopark Odsherred etableret skilte med historiske fakta om stederne.

Omtrent midtvejs bliver man mødt af en af landets største og højest beliggende mindesten for genforeningen i Sønderjylland. Esterhøj udgør et glimrende sted at give bentøjet et hvil og nyde den formidable udsigt. Her har man virkelig Odsherred for sine fødder, og man kan se, hvordan Lammefjorden brat stopper, og »bjergene« løfter sig fra den gamle havbund.

Selv for to indfødte odsinger som magasinets udsendte, er vandreturen en chance for at opleve, at Odsherred har nye og ukendte vinkler og højder.

Overalt, hvor end man vender og drejer sig, bliver øjne og sjæl forkælet med bjergtagende udsigter fra øverste hylde.

Masker og monumenter Højderygstien er ikke en rute, der begynder og ender samme sted, så vil man gøre den cirka otte kilometer lange vandretur, som den er tænkt, og ikke har mod på at gå samme vej retur, er det nødvendigt at alliere sig med en ekstra chauffør og et ekstra køretøj, som man kan parkere ved endestationen ved Dutterhøje ved Asnæs og derfra køre sammen til shelterpladsen i Veddinge, hvor der er glimrende parkeringsforhold. Eller omvendt.

Det første man møder i Veddinge er en masse øjne, der stirrer på en. Lermaskerne med udstående øjne og sjove grimasser er produceret af børn fra hele Odsherred i istidsler sammen med den Nykøbing-baserede kunstner Martin Nybo.

Rundt om hjørnet finder man shelterpladsen, hvor man ved tilbagekomsten fra traveturen kan tænde bål og endda overnatte, hvis man har lyst.

Shelterpladsen er placeret ovenpå en tidligere lergrav, men efter lukningen i 1975 blev stedet i en årrække brugt som losseplads. Nu er det hele kastet til, og kun lokalkendte vil vide, at stedet ikke altid har været så attraktivt som nu.

I umiddelbar forlængelse af shelterpladsen har Geopark Odsherred opført en rekonstruktion af en gravhøj, hvor man kan se den indre opbygning af de gamle monumenter.

På den måde er man godt klædt på til at gå på opdagelse langs ruten. En rute der fører over bakketoppe og gennem små stemningsfulde skove.

Artiklen fortsætter under billedet.

Solhilsen. Efter en god, men strabadserende gåtur på ryggen af Odsherred, er det på sin plads at fejre det på toppen af Dutterhøjene. Foto: Kasia Køhler Larsen

Toppen af Odsherred Første historiske stop er Esterhøj, hvor den store mindesten for genforeningen i Sønderjylland kan ses milevidt omkring, som den majestætisk står på toppen af gravhøjen. Det er også her på toppen af Odsherred, at grundlæggeren af Nordisk Film, Ole Olsen, er stedt til hvile i sit eget private gravkammer.

Her er også bænke, der inviterer til et hvil og - igen - formidable udsigter over både bugt og inddæmmet Lammefjord.

Efter et hvil går turen videre over Maglehøj - der består af bronzealderhøje og en langdysse fra bondestenalderen, der ligger side om side og vidner om fordums storhed i et komplekst landskab skabt af en række geologiske processer.

Gravhøjen bærer tydeligt præg af, at mange har forsøgt at bestige den stejle høj, og OPLEV Sjællands udsendte måtte da også lige have denne udsigt med, omend det krævede et godt tag i græstotterne og et indhug i kræfterne for at komme op på toppen.

Herfra er vejen mod slutpunktet indenfor rækkevidde og efter et stykke med asfalt til at samle kræfter på, kommer Dutterhøjene til syne.

Dutterhøjene udgør en del af en højrække, der pryder Vejrhøjbuen foran den inddæmmede Lammefjord. Man har ment, at højrækkerne fulgte gamle vejforløb, og man kan derfor stå på toppen og forestille sig, at man træder i bronzealderfolkets fodspor og en sidste gang nyde udsigten og landskabet, inden turen går retur til Veddinge. På to ben eller i bil. Vi tog bilen - mættet af indtryk og udsigter.