Se billedserie Kærehave Skov er en privatejet skov i Ringsted, som er et yndet udflugtsmål for borgere fra både nær og fjern. Den byder nemlig på et væld af muligheder og aktiviteter for både voksne og børn. I grejhuset, som man kan booke sig adgang til, finder man plancher af dyreoversigter og andet sjov. Foto: Anders Ole Olsen

Der er så fuld af sjov inde i Kærehave Skov

Oplev - 27. juni 2021

Kærehave Skov i Ringsted har siden år 2000 været privatejet af Søren Paludan, efter Kærehave Landbrugsskole gik konkurs. Tanken bag overtagelsen var at hjælpe dem, der skal tages i hånden for at komme i skoven.

- Børnehavebørn, skolebørn og ældre. Disse grupper er afhængige af, at pædagoger, sundheds- og plejepersonale tager dem i skoven, forklarer Søren Paludan til OPLEV Sjælland.

I 2012 modtog han to millioner kroner af Nordea Fonden, der skulle være med til at fremme netop institutioner og borgeres brug af skoven. Herefter blev der lavet en samarbejdsaftale mellem Ringsted Kommune og Kærehave Skov, der har løbet lige siden.

Bookingsystem Booking af bålhytter er gratis for institutioner og borgere i Ringsted Kommune. For skovgæster, der bor uden for kommunen, kan bålhytterne benyttes mod et gebyr på 400 kroner og bålpladserne koster 200 kroner. Brænde til bålet koster 200 kroner. Der må ikke sankes eller fældes i skoven, men du er velkommen til at medbringe dit eget brænde. Husk at medbringe din email-kvittering for din booking i skoven.

Skoler, institutioner og frivillige organisationer i Ringsted kan uden beregning booke og låne udstyr fra Grejbanken. Brug af Grejbanken med kode og nøgle forudsætter, at man er tilmeldt og har betalt nøgledepositum. Den enkelte bruger er ansvarlig for, at udstyr returneres efter brug, er rengjort og i samme stand, som da det blev modtaget, og at Grejbanken holdes ren. Øvrige brugere kan efter aftale med skoven leje udstyr fra Grejbanken.

Du kan se et kort med bålhytterne, bålplads og langbord på www.kaerehave-skov.dk - Den indebærer, at kommunen betaler et årligt honorar for, at faciliteter er til rådighed, og at der er fladefærdsel, altså at man må gå overalt i skoven og ikke kun på veje og stier. Der er en forudsætning for institutioners brug, forklarer han.

Faciliteterne består af to bålhytter, tre kilometer stier, og borde og bænke, naturfitnessbane, et grejhus med mere.

- Skov og natur er fyldt med vitamin N. Det har vi alle brug for. At bruge og opholde sig i naturen er helende på enhver måde, både fysisk og psykisk, siger Søren Paludan og bemærker, at vitamin N står for natur.

Én af dem, der bruger Kærehave Skov meget, er Karina Sanderhoff. Både privat og i arbejdsøjemed besøger hun skoven nærmest på ugentlig basis. Hun er pædagog i Fælleshuset Åkanden i Ringsted, som er én af de institutioner, der virkelig lever op til Søren Paludans tanker om, at skoven også skal være for dem, der skal tages i hånden for at bruge den.

Karina Sanderhoff tog derfor en junidag en gruppe af Fælleshuset Åkandens børn og OPLEV Sjælland i hånden til en tur i skoven, så vi kunne få noget vitamin N.

Højt til loftet - Man kan fiske, bruge motorikbanen og bålhytten. Og så kan man bare komme herud for at se årstiderne skifte. Der er så mange muligheder herude, siger Karina Sanderhoff, der møder os ved parkeringspladsen til Kærehave Skov.

- Der er simpelthen bare højere til loftet herude. Man kan udforske en masse ting, og så sker der altså bare noget, når man får et fiskenet i hånden, siger hun og fortsætter ad stien ind i skoven, hvor synet af en masse institutionsbørn med fiskenet i hænderne møder os.

- Vi startede med at spørge børnene, hvilke dyr de mon troede, der er herude. Der var vi ude i slanger, krabber, edderkopper, snegle og frøer. To og to har de i dag fået fiskenet, og så har vi de her plancher, hvor de kan finde de dyr, de fanger. I morgen skal vi det samme, hvor vi har nogle kreative ting, de skal lave. Idéen med det hele er, at når vi er færdige, skulle de gerne kunne kende nogle af dyrene, forklarer Karina Sanderhoff fra et vandhul i skoven, hvor børnene sjapper rundt med fyldte net af alt godt fra søen.

Fiskenet og plancher findes i det såkaldte grejhus, som man let kan tilgå som bruger af skoven.

- Der ligger alt, man skal bruge. Kompas, kegler, kikkerter, båludstyr. Det gør det bare så meget nemmere, at man ikke skal have alt muligt med. Her kan man virkelig blive inspireret, siger Karina Sanderhoff og finder en hulahopring frem fra grejhuset, som ligger få skridt fra den lille sø i skoven.

Hun fortæller, at man kan booke en af skovens to bålhytter via skovens hjemmeside, som hedder www.kaerehave-skov.dk. Her kan man også læse mere om, hvordan man får adgang til hulahopringe og fiskenet via skovens grejhus. Kærehave Skov finder man på Østre Ringvej 40 lidt uden for det centrale Ringsted.