Der er langt mellem de store EM-arrangementer

10. juni 2021

Smittefare og restriktioner gør, at man stadig ikke bare kan stille en storskærm og et fadølsanlæg op og lade fodboldglade folk strømme til. Derfor er antallet af større storskærmsarrangementer også til at overskue ved denne slutrunde.

I Ringsted kan man se Danmarks kampe på pladsen foran Sct. Bendts Kirke. Her kan man overvære kampen i coronasikre rammer med op til 500 siddende gæster per sektion. Information om billetkøb kan ses på Oplev Ringsteds Facebook-side (som ikke har noget at gøre med OPLEV Sjælland). Er man mere til at se fodbold i de bløde sæder, kan man i Moviehouse - også i Ringsted - se Danmarks kampe på det store biograflærred.

Bryghuset Braunstein og Spar Nord Køge Bugt inviterer til fodboldfest på havnen i Køge.

- Vi viser alle tre kampe, og vi er naturligvis også med, hvis de går videre til de afgørende kampe, lover Michael Braunstein Poulsen, indehaver af Bryghuset Braunstein, over for Sjællandske Medier.

Billetter til storskærmsarrangementer i Køge kan findes på billet.braunstein.dk.

Danmarks gruppekampe under EM 12. juni kl. 18 mod Finland

17. juni kl. 18 mod Belgien

21. juni kl. 21 mod Rusland I Hillerød var det oprindeligt meningen, at man ville have vist Danmarks kampe på storskærm på Posen, der ligger ned til slotssøen. Men grundet coronarestriktioner er storskærm og arrangement flyttet indendøre til Royal Stage, hvor man bedre kan styre sektionsopdeling med videre. Billetter kan købes på royalstage.dk.

Som bekendt er København en af de i alt 12 EM-værtsbyer. Her er der også mulighed for at se Danmarks kampe på storskærm. På Ofelia Plads kan 500 personer se Danmarks første kamp mod Finland. Fra 14. juni, hvor restriktionerne løftes, hæves antallet til 1000. Det samme gør sig gældende for området omkring Øksnehallen på Vesterbro, der - ligesom Ofelia Plads - også kommer til at huse forskellige aktiviteter i forbindelse med EM.

På Dyrehavsbakken kan man se fodbold på storskærm ved Friluftsscenen.

Det samme gælder Hafnia Hallen i Valby.

Enkelte fodboldklubbber og idrætsforeninger viser også EM på storskærm - blandt andet Ørslev Fodboldklub.

Rundforbi Stadion i Rudersdal lægger også plads til storskræmsarrangement.

Desuden er der i flere biografer mulighed for at se landsholdets kampe.