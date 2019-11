Højbyen i Kalundborg befinder sig stadig under radaren hos de fleste turister. Her er det nødvendigt at understrege stedets unikke karakter, hvis man vil have flere gæster i byen. Foto: Søren Kloster Sørensen

Den tort man må lide

Oplev - 27. november 2019 kl. 15:27 Af Andreas Bondo Hansen, lektor i Leisure Management på Professionshøjskolen Absalon

Hvad laver en lektor i Leisure Management egentlig? Udover at forberede håbefulde unge mennesker til et arbejdsliv i »fritidsindustrien« (for eksempel turisme, event eller kulturoplevelser), så forsker en lektor i forhold omkring turisme og oplevelser, og denne forskning formidles for eksempel til konferencer.

Jeg var blandt de udvalgte talere til European Cultural Tourism Networks årlige konference, som afholdtes i den ikoniske andalusiske by Granada. Granada er beliggende med det smukke, sneklædte Sierra Nevada i baggrunden, og er særligt kendt for at huse det ikoniske arabiske palads Alhambra, frem til 1492 hjemsted for emiren af Al-Andaluz, og et af Spaniens mest besøgte attraktioner med cirka tre millioner besøgende årligt.

Turismens brogede ansigt blev allerede evident i maskinen mod Malaga. I selskab af fra morgenstunden berusede charterturister, eksilerede Costa del Sol-pensionister og gymnasieklasser på studietur forsøgte jeg at forberede mit konferenceoplæg. Alt i mens nød jeg et traktement af sukkerfri 7-Up (det gældende udbuds tætteste ækvivalent til det glas Mosel-vin jeg havde lyst til) og en toast med en krumme så tør, at jeg efter indtagelsen var paneret som en Wienerschnitzel.

Konferencen var et stort EU-finansieret arrangement med repræsentation fra det meste af kontinentet. Emnet for konferencen var tidens indholdsløse varmsluftsord: Innovation, bæredygtighed og samskabende formidling - ja, konsulent-lingo har også fundet vej til spansk og europæisk kulturturismeforskning. Jeg præsenterede mine »Syv Søjler for en Succesfuld Kulturarvsoplevelse«: Syv forhold jeg har observeret som gennemgående, i de kulturarvsattraktioner (f.eks. museer) som performer godt både kvantitativt og kvalitativt. Jeg har i de seks år løbende monitoreret turismestrømninger i hele Europa, og foretaget observationsstudier på cirka 50 forskellige kulturarvsattraktioner. Jeg skal undlade at kede Dem - kære læser - med detaljerne, blot give et eksempel på de syv søjler: For eksempel er det vigtigt, at man i kulturarvsoplevelsen understreger det eksklusive. I nogle tilfælde - for eksempel Hammerhus eller Kölner Dom - kan selv lægmand se, at dette er et særligt sted, men i andre tilfælde skal det unikke kommunikeres klart. Et eksempel på sidstnævnte kunne være Kalundborg Højby, hvis eksklusive og unikke karakter, fortsat står ukendt og uforstået hen, blandt horderne af potentielle turister. Men det er en anden historie.

Afslutningsvis stod den på rundvisning og »conference dinner« på Alhambra - livet er skønt som lektor i Leisure Management.