Se billedserie ARKEN har åbnet en særudstilling med blomster i kunsten. Hvad betyder de for os? Hvilke tanker vækker blomster-værkerne i vores hoveder? Fantasien bliver sendt i alle mulige retninger gennem særudstillingen. Her står moderne skulptur-installationer i et rum, hvor en stop-motion film med lerfigurer kører i sløjfe. De er også en del af Blomsten i Kunsten på ARKEN. Foto: Thomas Olsen

De farverige, symbolske, dramatiske, sensuelle blomster

Oplev - 01. oktober 2021 kl. 16:40 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Blomster. Farverige gevækster, som alt efter årstiden er alle steder eller ingen steder i naturen. I moderne tider kan vi altid få fat i blomster i alle farver.

Blomster betyder meget for os symbolsk. Vi giver blomster af kærlighed, sorg og for medfølelse. Blomsters symbolske betydning i forhold til kærlighed, livet, døden, liderlighed, køn, videnskab, natur, kultur og alt muligt andet, står nærmest printet i vores krybdyrhjerne - vi ved instinktivt, hvad blomsten betyder i forskellige situationer.

I kunsten har blomsterne også altid haft en central position og er et af de mest anvendte symboler. Derfor sætter ARKENs udstilling Blomsten i Kunsten en masse i gang hos beskueren:

- Det er en farverig og forførende udstilling fyldt med følelser, dramatik og sensibilitet, forklarer Dea Antonsen, museumsinspektør og kurator på udstillingen.

Blomster i Kunsten Frem til 9. januar er det muligt at se udstillingen som drejer sig om blomster. Værkerne indeholder blomster på alle mulige leder og kanter, i alle mulige og umulige former.

ARKENs store særudstilling viser blomstens rejse i kunsten – i 1800-tallet og i samtidskunsten.

Udstillingen præsenterer en farvestrålende buket af betagende værker fra de seneste to århundreder, skabt af internationale og danske kunstnere – fra Claude Monet, Jeff Koons og Andy Warhol over Anna Syberg til samtidskunstnere som Melanie Bonajo, Marc Quinn, Petrit Halilaj og Alvaro Urbano.

Se mere på www.arken.dk. Udstillingen er bygget op, så gamle og nye værker hænger sammen. Moderne skulpturinstallationer står i et rum, hvor en stop-motion film med lerfigurer kører i sløjfe.

Der er plastikblomster, papirsblomster, tørrede planter og en ægte frisk buket, som ved nærmere eftersyn også gemmer på nogle hemmeligheder. Malerier af 1800-talsmaleren, JL Jensen, kaldet Blomsterjensen hænger side om side med videokunst af en eksploderende buket af samtidskunstneren Ori Gersht, og den franske impressionistiske maler Berthe Morisots vibrerende bed af stokroser møder dynamiske hjemmescener i malerier af den unge danske billedkunstner Emilie Gernild.

Monet og ARKENs have Et af Monets verdensberømte malerier af åkander hænger sammen med et stort fotografi af åkander skabt af kunstneren Thomas Demand (som i virkeligheden ikke er ægte åkander, men et konstrueret sceneri). I samme rum står store vinkolber fyldt med klorin og nogle meget hvide blomster:

- Kunstneren Rune Bosse har plukket dem ude omkring ARKEN og forseglet dem i klorin, forklarer Dea Antonsen og viser en meget bleg tidsel i en af kolberne. Kunstneren er optaget af naturens indflydelse på vores sanser og vores kroppe.

Det store fotografi og de dragende kolber leder næsten opmærksomheden væk fra Monet-maleriet, som nærværende journalist derfor ikke brugte meget energi på. Men Dea Antonsen forklarer, at Monet er med til at samle det hele:

- Hvis ikke vi havde Monet hængende her, så havde de interessante forbindelser mellem de historiske rødder og nutidens fortællinger ikke skabt både sammenhænge og modsætninger. Monet skildrede fænomenalt det umiddelbare indtryk af refleksioner af lys og farver i vandet og åkanderne. Det er det flygtige øjeblik i naturen, som Monet indfanger. Den arv kigger samtidskunstnerne stadig på, bliver inspireret af og bearbejder på nye måde i kontekst af vores tid. Gennem disse værker mærker vi, at naturen og livet er flygtig og forgængeligt, forklarer Dea Antonsen og nævner, at planterne i klorin, som lige nu står og ligner spøgelser, med tiden vil blive opløst og forgå.

Museumsinspektør og kurator på udstillingen, Dea Antonsen, fortæller om Rune Bosses kolber med planter og klor. Hun står foran det store åkande-fotografi af Thomas Demand, som i virkeligheden er et fotograferet sceneri. De to værker leder næsten opmærksomheden væk fra Monets åkander - og så alligevel ikke. Foto: Thomas Olsen

Vild natur eller konstruktion Med de mange forskellige værker, som alle udtrykker forskellige måder at sanse, forstå og leve med naturen på, forklarer Dea Antonsen, forsøger ARKEN at få flere forskellige natursyn til at stå tydeligt frem og spejle hinanden: 1800-tallets romantiske natursyn, studier af blomster og deres skønhed og grokraft, bliver sat op mod samtidskunstværker, som i mange tilfælde vender naturen på hovedet eller undersøger vores hverdagsliv med blomsterne:

- Med udstillingen har vi ønsket at bringe en masse forskellige fortællinger frem om vores tilværelse med blomster, som kunsten skildrer og behandler, forklarer Dea Antonsen. De mange kunstværker kan skabe mange forskellige fortællinger, og det er kun museumsgæstens egen fantasi, der sætter grænsen for, hvor tankerne fra kunstværkerne fører hen:

- Udstillingen er en fejring af blomster og deres skønhed og livskraft, men den åbner også en række spændingsforhold mellem liv og død, livsglæde og livslede, håb og sorg. Udstillingen minder os alle sammen om, at vi har et fælles ansvar for skønhed, frihed og mangfoldighed i verden, forklarer Dea Antonsen og nævner, at kunstens blomsterrige leder vores følelser og tanker i retning af alle andre aspekter af vores eget liv og forholdet til naturen.

- Vi giver blomster som kærlighedsgaver, vi udtrykker sorg og glæde med blomster - for eksempel til bryllupper. Vi bor sammen med blomster i vores hjem. De er allestedsnærværende i vores liv og verden. Vi laver havearbejde, hvilket der er en kæmpe omhu og omsorg for blomsterne i, men der er også en dominans - hvad er ukrudt, hvilke blomster ønsker vi, og hvilke ønsker vi ikke, spørger Dea Antonsen.

- Det handler blandt andet om æstetiske normer og kategorier, der åbner spørgsmål om, hvad vi forstår som henholdsvis naturligt og kunstigt, oprindeligt og fremmed, siger Dea Antonsen.

- Og hvordan naturen reagerer på menneskelig indblanding, tilføjer hun og trækker udstillingens fortælling op til den aktuelle diskussion om krisen i arternes mangfoldighed.

Udstillingen er sammensat af malerier fra 1800-tallet og nye kunstneriske medier for at skabe en variation i oplevelser, stemninger og fortællinger. Dea Antonsen slutter af:

- Vi har ønsket af skabe en berusende udstilling, der vækker vores gæsters sanser og skaber refleksion og samtale om vores liv med de tryllebindende blomster og deres betydning i verden.