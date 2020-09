Ved corona-genåbningen oplevede mange museer og attraktioner i det ganske land rekordhøje besøgstal. Men hvad lærte det os om turismen i Region Sjælland? spørger klummeskribent Andreas Bonde Hansen. Her ses Daniel Firmans »Nasutamanus«, som er et af de spektakulære værker i udstillingen »Dyr i Kunsten«, som har trukket masser af gæster til hen over sommeren og stadig kan ses på ARKEN i Ishøj. Pr-foto

Danskerne elsker at gå på museum - og det er ikke prisen der er afgørende

Stort set alle oplevelser, man møder på museerne, udbydes derfor på 'markedspræmisser'. Hele dette økonomiske grundlag var i år - som på næsten alle andre attraktioner - væk 'over night', og kompensationen forslog som en skrædder et ubehageligt sted.

Tillad mig at nuancere dette billede, samt at give et billede af, hvordan Danmarks og Sjællands turisme i virkeligheden fungerer. Museer i Danmark er overvejende meget billige. Både hvad angår entre og de andre udgifter, man betaler som gæst - f.eks. parkering. Danskerne er glade museumsgængere. Danmark har ca. 16 mio. museumsbesøg årligt, hvilket gør os til et af de europæiske lande med flest museumsbesøg pr. indbygger, og andelen af danskere, der går på museum årligt (ca. 50%), ligger også meget højt.