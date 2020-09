Se billedserie Det er mange steder i landet en tradition at fejre pebermøer og -svende med store peberkværne opbygget af gamle olietønder. Denne kreation går på omgang i en venindegruppe til den næste, som fylder 30 år. Foto: Büro Jantzen

Dansk tankemylder gennem 100 år

Oplev - 26. september 2020 kl. 07:30

Nationalmuseets nye udstilling fortæller i herlige spredte nedslag om, hvad der har optaget danskerne de sidste 100 år.

»En skat til Danmark« på Nationalmuseet bevæger sig et godt stykke væk fra de stramt kuraterede udstillinger, som ellers ofte indtager museerne. Her er alt fra Spies-uniformer og melodi grand prix til genstande fra ulykker og Anden Verdenskrig.

Udstillingen er kommet i stand på baggrund af en række programmer på TV 2, hvor folk kom komme ind med genstande fra de sidste 100 år, som havde betydning for dem. Tre historiske eksperter - Mette Boritz, Mette Byrial-Thygesen og Peter Henningsen - skulle så tage stilling til genstandene og vurdere, om de skulle indgå i udstillingen.

- Vi fik intet at vide på forhånd - og det var hele idéen i det; vi måtte ikke vide, hvilke personer og genstande, der kom ind ad døren, fortæller Mette Boritz, der er museumsinpektør og udstillingsredaktør på Nationalmuseet, da vi møder hende på museet.

Der er altså langt fra tale om nogen facitliste til 100 års danmarkshistorie. Udstillingen stikker på charmerende og meget inddragende vis i alle mulige retninger.

Ung i 70'erne Vi kommer blandt andet forbi fritidssektionen, hvor blandt andet gamle interrail-billetter er udstillet sammen med en gammel dansk-produceret Everton-knallert, en flippermaskine og en gammel hjemmebygget guitar. Genstande, der nok skal vække gode minder hos dem, der var unge i 1970'erne.

»En skat til Danmark« kan ses på Nationalmuseet til og med den 31. december.

Se mere her. - Når man spørger folk på denne her måde, så bliver det ikke begivenhedshistorie. Det bliver mere hverdagslivets historie. Og der er jo mange, der har brugt meget tid på knallerterne og ved flippermaskinerne rundt omkring på grillbarerne, smiler Mette Boriz, mens hun leder os hen til et montre, hvor der blandt andet ligger en seddel med fire hastigt skrevne signaturer: John Lennon, Paul McCartney, George Harrisson og Jimmie Nicol (som vikarierede for en syg Ringo Starr).

- Beatles' autografer fik vi fra Jette fra Holte. Hun var backstage til koncerten i 1964. Bagefter ville de have hende med i byen. Men det ville hun ikke, så hun gik hjem. Alle spørger hende, om hun har fortrudt, men det siger hun, at hun ikke har, siger Mette Boritz og fortsætter:

- Vi har taget den med, fordi Beatles også i Danmark bliver en landeplage. Pludselig er der skrigende piger, hvor ungdommen tidligere har været meget kontrolleret. De danner også mode med tøj og frisurer og så videre.

Bruddet med det velkendte og gammeldags går igen flere gange i udstillingen. I sektionen »I seng med Danmark« ser man, hvordan det danske frisind i 1960'erne og 1970'erne bevægede sig helt ud til - og måske også over - kanten, og nu er rykket lidt tilbage igen. Blandt andet kan man se en børnebog, der i meget konkrete og mundrette vendinger fortæller, hvordan man laver børn...

En ny bonerthed - Synet på seksualitet har ændret sig meget gennem det sidste århundrede. Denne her børnebog var helt typisk i 1960'erne og -70'erne. Den lå i alle børnehaver og biblioteker. Ser man den i dag tænker man: Hvad sker der? Joan - som gav os bogen og i øvrigt har syv børn - fortalte, at hendes børn slet ikke kan holde ud at læse i den. Dét fortæller også, at der er kommet en anden bonerthed og måske næsten victoriansk holdning til kroppen i dag, siger museumsinspektøren.

Alvoren har nu også fået plads i udstillingen. For eksempel er der udstillet waders og et stykke af en pumpe fra dengang, da stormen Bodil rasede i 2013 og skabte massive oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004, de mange ofre for AIDS og selvfølgelig frihedskampen under besættelsen er andre af de mere alvorlige elementer i udstillingen.

Der er altså tale om en fantastisk blanding af genstande fra danskernes hverdag, fritid og fest gennem de sidste 100 år. Og Mette Boritz er godt tilfreds med resultatet.

- Folk skal se udstillingen, fordi de får et smil på læben ved at gå rundt i den. Man ser, hvad mange af os synes er vigtigt at huske på, og hvad der binder os sammen som danskere. Det er ikke det hele, der er med, men der er en masse vidunderlige, rørende og sjove historier, som de fleste af os kan forholde sig til, smiler hun.