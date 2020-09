Hvis du vil mindske CO2-aftrykket på din madpost, er det godt at starte med at skifte noget af kødet ud med grøntsager. Foto: Anna Weinø

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks nye krydderi er kød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks nye krydderi er kød

Oplev - 16. september 2020 kl. 10:40 Af Camilla Hoff-Jørgensen, Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mangler du tip til at håndtere klimaaftrykket af den mad, du køber og spiser? Klima- og fødevareminister Dan Jørgensen og Mogens Jensen har netop sat en ny kampagne i søen ved navn »Madglade Klimatips«.

Budskabet i kampagnen er: Sværere behøver det jo ikke at være. Det handler om, at hvis vi alle ændrer lidt, så kan vi komme langt. Med små daglige ændringer kommer vi langt. Ser man på Madkulturens undersøgelse fra 2019, ses det da også, at 60 procent gerne vil spise mere klimavenligt.

Nogle af de Madglade Klimatips handler selvfølgelig om at spise mindre kød. Ifølge DTU Fødevareinstituttets beregning lavet på baggrund af en kostundersøgelse spiser en voksen dansker i gennemsnit 48 kg kød årligt. Helt lavpraktisk er forskellen mellem en dansk og en italiensk lasagne, at den danske lasagne har byttet om på forholdet mellem pasta og fyld. Klimatippet om mindre kød lægger op til, at vi lærer at bruge kød som krydderi og ikke som hovedingrediens.

Et andet klimatip handler om at få grøntsagssuppen tilbage på bordet og mere rod i køkkenet - som i rodfrugt. Efteråret er der, hvor vi spiser mest suppe ifølge Coops oversigt over, hvad danskerne køber i de forskellige måneder af året (MadOMeter, 2919). Så tøm grøntsagsskuffen og få gang i en tyk suppe, med hvad end efterårssæsonen tilbyder af smag.

Madglade Klimatips. 2019. https://klimatips.dk/.

Frida - Database med fødevaredata udgivet af DTU Fødevareinstituttet. 2018. »Hvor Meget Kød Spiser Danskerne? – Data Fra Statistikker Og Kostundersøgelser«. DTU Fødevareinstituttet, Nr. 4, 2018. 2018. https://frida.fooddata.dk/

Madkulturen. 2019. Madkultur 2019 Råvarer Vil man samtidig gøre indkøb af de grønne til en oplevelse, så kan man besøge en af de mange gårdbutikker på Sjælland, der sælger lokalt, økologisk og årstidsbestemt. Tag på tur på Sjælland og få en oplevelse ud af din klimavenlige livstil. For eksempel har Svanholm Gods' gårdbutik åbent for selvbetjening hver dag klokken 10-20 og med betjening i weekenden. I august og september høster de kartofler, gulerødder, hvidløg, chili, tomat, patisson/ufo-squash, paksoi, savoykål, borlottibønner og basilikum. Andre gårde på Sjælland, som sælger af deres lokale råvarer, er Krogerup Avlsgaard i Humlebæk, Rabarbergården i Vejby, Stenbølsgård i Kirke Kyllinge, Rønneby, Kildemarksgården i Haslev, Gårdbutikken Lunden, Eskebjerg, Nørbys Grøntsager og mange flere.

Fra 2021 kommer klimahensyn til at blive en del af Fødevarestyrelsens officielle kostråd. Skal vi komme dem i forkøbet? Ved at spise mere grønt og at vælge lysere kød får vi ifølge kampagnen en lysere fremtid.