Danmarks bedste gløgg er fra Nyord

22. november 2019

Det, der først og fremmest slår én, når man træder ind i Noorbohandelen på Nyord, er duften. Fra baglokalet sniger den både søde og krydrede duft af nellikker, kardemomme, rødvin, og spiritus én imøde. Jo, julen nærmer sig, og med det kolde vejr er gløggsæsonen allerede i fuld gang.

Det er her, at Wolfgang Sürth og hans medarbejdere også i år har fremtryllet Danmarks bedste gløgg - i hvert fald hvis det står til dommerpanelet i konkurrencen, som hvert år finder sted i Torvehallerne i København, hvor Noorbohandelen i øvrigt også har en forretning.

- Det er en fadlagret gløgg. Vi har flere forskellige fade i forskellige træsorter; vi har amerikansk og europæisk egetræ. I nogle har der ligget en bourbon, i andre en skotsk whisky eller en rom. I år er det et whiskyfad fra Skotland, som har huset vores gløgg. Det har fra starten været et amerikansk fad, så kom den til Skotland, og nu er vi på tønde nummer seks her i Nyord, smiler Wolfgang Sürth, som selv stammer fra Düsseldorf i Tyskland.

En svensk drik på tyske hænder - I Tyskland kender man kun til glühwein, som intet har med gløgg at gøre. Her i Danmark har man altid været modtagelig for indflydelse udefra. Gløgg er jo ikke dansk - men svensk - og at en tysker vinder danmarksmesterskabet på et fagområde, som egentlig er svensk, synes jeg er ret sjovt, griner Noorbohandelens 60-årige indehaver, som flyttede til Danmark i 1993 og har haft butikken siden 2007.

Læs mere på www.noorbohandelen.dk Men hvad er så hemmeligheden bag Noorbohandelens gløgg, som ikke bare i år, men også i 2016 og 2018 vandt prisen som Danmarks bedste?

- Vores gløgg er en standard-gløgg. Der er de klassiske krydderier i som nellikker, kardemomme, kanel og allehånde. Hvert år finder vi ud af, hvordan årets krydderier smager, og hvordan de matcher til hvilken vin og så videre. Vi har i år valgt en Merlot fra 2016, som er rigtig fin. Den er god og robust og står godt imod den tortur, det jo egentlig er, når man varmer den op, siger Wolfgang Sürth.

Tiltrækker kendere Noorbohandelens gløggessens sælger godt i vinterhalvåret. Nyord-sennepen, som Wolfgang og hans personale selv maler, er også populær - som de øvrige lokale fødevarer, der indgår i butikkens sortiment. Men den primære vare - og det, der for alvor adskiller Norrbohandelen fra så mange andre butikker - er spiritussalget. Dels er der masser af egenproducerede snapse, likører og whisky, dels et særligt udvalg af importeret rom, portvin og whisky, som hænger i karafler ned fra butikkens loft og trækker folk til fra hele verden. Oven i det kan man købe det i »løsvægt« - man betaler altså per 100 milliliter, man handler.

- Vi troede faktisk, at et sådan koncept allerede fandtes i Danmark, men vi var de første. Spiritus i løsvægt er selvfølgelig lidt fremmed, hvis man ikke kender til det. Men man kender nok til, at man står med en opskrift, hvor der skal bruges for eksempel to centiliter calvados. Man kigger så i barskabet og finder ud af, at det har man ikke lige - og så skal man til at købe en hel flaske. Hos os kan man så købe 100 mililiter, eller hvad man nu skal bruge til den kage eller ret, man er i gang med, siger Wolfgang.

- Vi har også nogle varer, der er ret dyre. De færreste vil købe 70 centiliter og betale 3-5000 kroner for det. Men her har man chancen for at købe, hvad der svarer til et glas eller to, hvis det er det, man vil, siger han.

Prinsgemalen kom forbi At det er gode varer, Noorbohandelen langer over disken, kunne prins Henrik skrive under på i 2013.

- Regentparret besøgte Nyord, og prinsgemalen aflagde et besøg i vores butik og skulle selvfølgelig prøve noget helt specielt. Jeg havde valgt en Armagnac, der var fra 1935. Altså næsten lige så gammel som ham selv. Det var virkelig en oplevelse! Først skulle vi have proppen af. Den var fuldstændig gået i spåner, det var nærmest kun lakken, som holdt den fast. Vi fik den af, og kort efter bredte der sig en helt fantastisk og meget frisk duft i butikken. Man skulle ellers tro, at det ville være sådan en gammel og tung duft - men den var derimod meget frisk. Der dufter nærmest af sådan en æblelund. Det var også en oplevelse for mig - den smagte jo fantastisk, husker Wolfgang Sürth.