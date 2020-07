Destination SydkystDanmark lancerer fire nye forslag til cykelture på Sydsjælland og Møn. Her ses cyklister ved Dybsø Fjord. Fjorden er med på to af de fire nye turforslag. Pr-foto Foto: VISM

Cykelture for enhver smag

Oplev - 06. juli 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen

Der skal nok være mange, som denne sommer hopper på cyklen frem for charterflyet, når ferieugerne skal fyldes ud. Til dem kommer Destination SydkystDanmark nu med en hjælpende hånd til planlægningen i form af fire nye turforslag til cykelturisterne.

Her er noget for enhver bagdel, og de nye forslag kan sagtens bruges af lokale, der savner inspiration til at opdage nye sider af lokalområdet.

Det er ikke nok at fortælle, at cykelruterne eksisterer. De skal skæres op i mindre portioner og serveres på et sølvfad med oplevelser og krydres med de lokale overnatningsmuligheder.

Det er devisen bag de fire nye forslag til cykelture; Eventyr Ruten, Klint til klint Ruten, SydkystDanmark Ruten og Deluxe Ruten, som alle nu kan lade sig inspirere af på sydkystdanmark.dk.

De fire ruter Eventyrruten

130 km fordelt på fem etaper for hele familien.

Går bla. forbi Gavnø Slot, Danmarks Borgcenter og Faxe Kalkbrud.



Klint til klint-ruten

230 km fordelt på syv etaper.

På ruten bindes Møns Klint og UNESCO Verdensarv Stevns Klint sammen med masser af børneoplevelser.



SydkystDanmark-ruten

346 km over seks etaper.

Tag op i Skovtårnet på Camp Adventure, under jorden på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, mærk historiens vingesus på Gavnø Slot og bliv bjergtaget af Møns Klint og Stevns Klint.



Deluxe-ruten

160 km fordelt på fem etaper.

Turen går forbi de mest eksklusive overnatningssteder og restauranter - bla. Hotel Frederiksminde, der flere år i træk er hædret med en Michelin-stjerne. - Vi vil gerne gøre det endnu lettere for cykelturisterne at få planlagt deres cykelferie her i destinationen, og med de fire nye turforslag holder vi gæsterne endnu mere i hånden, fortæller Heidi Larsen, netværks- og forretningsudviklingschef.

Hun pointerer samtidig, at ruteforslagene også sagtens kan bruges af lokale borgere, der måske vil afsted med familie og venner på en hyggelig tohjulet søndagstur.

Turforslagene er sammensat med udgangspunkt i flagskibsruterne N8 Østersøruten og N9 København-Berlin-ruten, og de er så kombineret med elementer fra de regionale ruter og destinationens panoramaruter.

- Coronakrisen har fået danskerne til i endnu højere grad at bruge naturen. Vi vil gerne gøre vores for at underbygge den trend, så endnu flere får øjnene op for de oplevelser, der venter på en cykelferie, siger Heidi Larsen.

Noget for enhver bagdel Distancerne på de fire ruter er sammensat, så de passer til fem-seks dagsetaper i sadlen.

- Der er mange cykelturister, der elsker selve planlægningsdelen af cykelferien. Med de fire nye ruter, hvor man både kan læse om de oplevelser, der venter på de enkelte dagsetaper, samtidig med, at man let kan finde de lokale overnatningsmuligheder langs ruterne, gør vi det en del lettere at komme afsted, siger Heidi Larsen.

Samtidig er der også taget hensyn til, at cykelisterne ganske vist alle vil sidde på en cykel i flere dage i træk, men stadig kan have forskellige ønsker til feriens indhold.

Deluxe-ruten henvender, sig som navnet antyder, til cykelturisten, der sætter pris på store gastronomiske oplevelser og overnatning af højeste kvalitet. Mens Eventyrruten og Klint til Klint Ruten har fokus på børnevenlige oplevelser.

For hver rute er der mulighed for at downloade GPX-filer, så man har ruterne på sin cykelcomputer. Samtidig kan man på www.sydkystdanmark.dk/turforslag se interaktive kort, der viser hvor oplevelser og overnatningssteder er placeret ved den rute, man nu har valgt.