Cykelferie: Jeg har ikke det store friluftsbevis, men fire dage på Fjordstien var en overkommelig opgave og budgettet minimalt

Oplev - 26. april 2018 kl. 12:22 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjordstien gør det nemt at tage på cykelferie - også med børn - omkring Roskilde Fjord og Isefjorden. Det kan gøres rigtigt billigt, hvis man vil.

- Mens du var oppe og børste tænder, var der nogle sortklædte mænd, der kravlede fra det skib derude og ned i nogle gummibåde. Så sejlede de ind til land og forsvandt i skoven.

Sådan lød det for en del år siden, da min søn og jeg sammen med en af mine veninder overnattede i telt ved Sandskreddet, der ligger nær Frømandskorpsets base i Kongsøre ved Isefjorden. Hvilken bedre godnathistorie kan man give et børnehavebarn?

Fjordstien Naturstyrelsens hjemmeside kan hjælpe med oplysninger om de enkelte etaper.

Det er muligt at planlægge gratis overnatning hele vejen rundt i for eksempel sheltere på primitive pladser, hvor der også er mulighed for at slå telt op.

En oversigt findes på www.kattingevaerk.dk. Sandskreddet i Kongsøre Skov er blot et af de steder, man kan opleve på en cykeltur Isefjorden og Roskilde Fjord rundt. Det er muligt at cykle på stier og mindre veje stort set hele vejen. Der er et missing link omkring Tuse Næs nord for Holbæk, men der er stien under etablering, og når den er klar, er der i alt 275 kilometers rute fra Hundested, rundt om Roskilde Fjord og Isefjorden, til Rørvig.

Jeg har cyklet det meste af vejen sammen med min søn. Dengang ved Sandskreddet sad han bagpå, og vi nøjedes med et lille stykke fra Kongsøre til Anneberg Skov syd for Nykøbing Sjælland. Frømændene i Kongsøre tog desværre ikke mod besøg, men det er lidt fascinerende at stå ved porten og kigge ind. Da vi var der, var vikingeskibet Havhingsten på besøg.

De fire færger

Nogle år senere - og på to cykler - tog jeg og min nu 11-årige søn turen fra Holbæk over Roskilde og Frederikssund til Sølager. Derfra sejlede vi med færgen til Kulhuse og cyklede over Jægerspris til Hammer Bakke og trækfærgen til Orø. Efter en kort tur over øen var det tid til den sidste færge hjem til Holbæk. Dermed fik vi prøvet tre ud af de fire færger, der er bindeled på ruten. Den sidste sejler mellem Rørvig og Hundested.

Fem gode stop på turen Fem gode stop undervejs - de første to koster penge, mens de tre sidste er gratis fornøjelser:

Sænk dit cykeltrætte legeme ned i den varme tønde hos Tyrkisk Bad i Holbæk og nyd udsigten over fjorden.

Besøg Vikingskibsmuseet i Roskilde og lad dig betage af fortidens fantastiske skibshåndværk.

Tag en lille omvej og overnat i shelter i Sillebro Ådal i Frederikssund, hvor du også finder mountainbikebane og naturfitness.

Forstil dig, hvad der er sket i Danmark, siden Kongeegen i Nordskoven var en lille spire.

Hop en tur i vandet ved Sandskreddet og tænk på, hvilke prøvelser frømandsrekrutterne udsættes for i vandet og skovene omkring Kongsøre. Fem gode stop undervejs - de første to koster penge, mens de tre sidste er gratis fornøjelser: Fascinationen for mig var at gå ud af døren, sætte mig i sadlen og køre på ferie - med alt, hvad vi skulle bruge, på cyklen. Det omfattede et telt, for selv om man sagtens kan køre fra shelter til shelter på ruten, er det ikke sikkert, der er plads. Sådan var det ved vores første overnatning i Boserup Skov nær Roskilde. Naboerne i shelteren viste sig imidlertid at være rigtig gode, for nok havde de taget shelteret - til gengæld fik vi brænde til et bål og fribilletter til Sagnlandet Lejre, som blev benyttet senere på sommeren.

Det var intet mindre end storslået at vågne op til den lyse sommermorgen, lydene i skoven og udsigten over Kattinge Vig. Nærliggende Roskilde giver gode muligheder for underholdning, inden den videre tur. Vi brugte tiden til et besøg hos en cykelsmed, is på havnen og en tur på Vikingeskibsmuseet. Pauserne er vigtige - især med et barn på hjul.

Shelter med udsigt

Fjordstien byder på marker, skov og masser af udsigt over vand. Ved Frederiksværk er der for eksempel et punkt med udsigt over både Roskilde Fjord og Arresø. I Kulhuse er der en fantastisk overnatningsmulighed i et shelter med udsigt over til Sølager, hvor færgen sejler fra. Shelteret ligger ikke langt fra havnen i Kulhuse.

På vejen videre mod Jægerspris går turen gennem Nordskoven og forbi Kongeegen, der slog rødder på stedet, århundreder før Gorm den Gamles tid. Det er værd at tænke lidt over.

Orø har flere shelterpladser, men da vi var nået til Isefjordens Perle, kunne vi næsten fornemme rigtige senge og pizza efter tre overnatninger på liggeunderlag og mad på Trangia, så for vores vedkommende blev det bare til en hurtig tur over øen, som vi som holbækkere har nemt til gensyn med - 25 minutter tager det med færgen mellem Orø og Holbæk.

Fjordstien er smuk og overordnet set godt afmærket. Sværest havde vi det i et sommerhusområde, hvor vi lige måtte tage et par runder, før vi fandt den rette vej. I tilgift kan man købe en lille guide og detaljerede kort over alle etaperne via turistbureauerne i området.

Jeg har aldrig været spejder og har på ingen måde det store friluftsbevis, men fire dages cykeltur på Fjordstien var ikke en uoverkommelig opgave, og budgettet var minimalt.