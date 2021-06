Se billedserie Der er god grund til at lade turen gå til Skælskør i løbet af sommeren - og gerne i juli, da byens videns- og formidlingscenter for keramik, Guldagergaard, inviterer til festivalen Claytopia, som hele måneden vil byde på et mangfoldigt univers med kunst og keramik i højsædet. Her ses direktør på Guldagergaard, Mette Blum Marcher, som glæder sig til at invitere publikum indenfor. Foto: Christina Kabel

Claytopia i keramikkens by

Oplev - 11. juni 2021 kl. 16:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Claytopia er et nyt univers, som det keramiske videns- og formidlingscenter Guldagergaard står bag. Guldagergaard ligger i Skælskør, og stedets primære funktion er at have både danske og udenlandske keramikere boende i kortere eller længere tid via konceptet Artist In Residence.

Artist In Residence-programmet giver kunstnerne mulighed for at arbejde koncentreret i professionelle omgivelser. Udveksle viden og erfaring inden for det keramiske område og indgå i inspirerende samarbejde med andre kunstnere i et internationalt miljø med professionel support og dialog.

Keramisk univers Men fra den 1. til den 31. juli i år bliver Guldagergaard også lig med Claytopia, som er en ny opfindelse, hvor keramik, samtaler og musik vil gå op i en højere enhed.

Keramisk sommer i juli Guldagergaard er et videns- og formidlingscenter, hvor den professionelle keramiske kunst skabes, og i hele juli måned byder Guldagergaard velkommen udenfor til Claytopia-universet med keramik, samtaler og musik. En måned i et keramisk univers med kunst og håndværk i centrum, krydret med talks, koncerter, café, food trucks, film og designshop samt spændende workshops for små og store børn.

Mød blandt andet Svend Brinkmann, Kathrine Lilleør, Jim Lyngvild, Rane Willerslev, Mads Langer, Sanne, Anders Blichfeldt, Sko/Torp, Bobo Moreno, keramikerne C.J. Carter, Janina Myronova og mange flere.

Læs mere og book billetter på www.ceramic.dk. Claytopia vil invitere den besøgende ind i et keramisk univers med kunst og håndværk i højsædet krydret med talks, koncerter, film og workshops for både små og store børn. En lækker designshop, cafébesøg og food trucks med lækker mad vil også friste den besøgende.

Omkring Guldagergaard ligger også en af Danmarks smukkeste skulpturparker, hvor flere af de smukke skulpturer er keramiske værker brændt på stedet, hvor de står.

I forbindelse med Claytopia vil parken blive brugt som udstillingsplatform for 20 danske og internationale kunstneres samtidskeramik. Og en udendørs scene vil skabe base for flere artist talks, hands on-demonstrationer, art performances, debatter og ikke mindst musik.

Prominente gæster Blandt gæsterne på scenen vil de besøgende blandt andet i løbet af juli kunne møde Svend Brinkmann, Kathrine Lilleør, Jim Lyngvild, Rane Willerslev, Mads Langer, Sanne, Anders Blichfeldt, Sko/Torp, Bobo Moreno, keramikerne C.J. Carter, Janina Myronova og mange flere.

Da der er begrænset antal billetter til flere arrangementer på Claytopia-scenen, er det nødvendigt at bestille sine billetter på forhånd via Guldagergaards egen hjemmeside.

Der vil på Claytopia-festivalen også være mulighed for købe smuk og unik keramik fra nyuddannede elever fra både Designskolen og Kunstakademiet, ligesom flere etablerede danske kunstnere vil sælge ud af deres værker.

Vigtig debat Claytopia har også tænkt på børnene, der vil få mulighed for at udfolde deres kreativitet ved at dekorere lerkopper i et udendørs lerværksted.

Men andre ord er Claytopia en mangfoldig affære med keramikken i centrum.

- Ved at invitere publikum tæt på de skabende processer og ved at invitere til kunstfaglige debatter i en ny Covid-19-kontekst vil vi skabe en tværfaglig debat, som giver den professionelle keramik en helt ny platform, fortæller Guldagergaards direktør, Mette Blum Marcher.

Hun glæder sig dels til festivalen, der strækker sig over hele juli, og dels over at resten af byen bakker op, da flere af byens butikker byder ind med keramikudstillinger, ligesom byen onsdag den 14. juli vil summe af mennesker og keramik i forbindelse med den årlige Skælskør Keramikfestival, der hvert år trækker mange keramikglade mennesker til byen.