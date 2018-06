Se billedserie Urhøj Camping har haft eget kafferisteri siden 2013. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Campingpladsen rister sine egne kaffebønner

Oplev - 08. juni 2018 kl. 14:36 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lone og Alex Feilskov begyndte som campister på Urhøj Camping, som de nu har ejet i 18 år. Campingpladsen på Sjællands vestkyst er formentlig landets eneste med eget kafferisteri.

Indehaverne af campingpladsen er Lone og Alex Feilskov, som er den 60-årige campingplads' tredje ejer. I 1980'erne var de ofte på ferie med deres to sønner på campingpladsen, som de forelskede sig i, og de lod den daværende ejer vide, at hvis campingpladsen kom til salg på et tidspunkt, så var de interesserede. For 18 år siden overtog de pladsen.

Alex Feilskov, som er uddannet elektriker, er handyman, og sørger for at ordne de praktiske ting udenfor, mens det er Lone Feilskov, som er uddannet økonoma, der byder kunderne velkommen og farvel, og som også laver maden til caféen. Der er 400 pladser på den 11,5 hektar store trestjernede campingplads, hvor 80 procent af pladserne har havudsigt. Der er nemlig en højdeforskel på 25 meter på pladsen. Den halve kilometer lange sandstrand ligger lige ved foden af pladsen, så det er nemt at få en badetur eller at sejle ud i en robåd og fiske.

Alex og Lone Feilskov har altid interesseret sig meget for god kaffe, og 1987 købte de deres første espressomaskine i Italien. Den ældste søn, Henrik Feilskov, har arvet interessen for kaffe, og begyndte i det små at riste bønner i ovnen til familie og venner. I 2013 lavede han i samarbejde med forældrene mikroristeriet Cups Coffee. Bønnerne er nøje udvalgt, og de bliver ristet nænsomt, så smagen bliver optimal.

Jubilæumsfest med Kandis Urhøj Camping fejrer sit 60 års jubilæum den 23. juni med en stor fest. Dansktopbandet Kandis spiller først, og derefter er der DJ.

Billetter kan købes på ticketmaster. I caféen på Urhøj Camping kan man derfor nyde både en espresso, en café latte eller få den i et bæger til at tage med. Der bliver solgt nyristede kaffebønner både til filter og espresso.

- Hver bønne har sin personlige karakter, og kaffe har mange flere smagsvariationer end vin, siger Henrik Feilskov.

Kaffen bliver solgt via webshop og på campingpladsen.

Mens vi går rundt på campingpladsen, hilser parret på flere af gæsterne på pladsen. - På en campingplads kan du være social, hvis du har lyst, men man kan også være i fred, hvis det er det, man vil, siger Lone Feilskov.

Lone Feilskov laver cafémad og også mad ud af huset til festlige lejligheder. Store festkager mestrer hun også. Hun laver det meste af maden fra bunden, så når for eksempel en kunde bestiller en Urhøj-burger, er det med hjemmebagt burgerbolle og hjemmelavet bøf.