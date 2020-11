Camille Jones er ude med en ny EP, hvor hun for første gang synger på dansk. Foto: Janick Boerlum

Camille Jones med nyt på dansk

Oplev - 07. november 2020 kl. 07:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Efter fem års pause udsender Camille Jones EP'en »Inde i en tåre«. Det er samtidig karrierens første samling dansksprogede sange.

På sin nye udgivelse har den 47-årige sangerinde lagt natklubbens pulseren bag sig for i stedet at folde den soul-fyldte stemme ud i et sårbart, nordisk lydbillede af rumklang og fordybelse, skabt i tæt samarbejde med bassist Bastian Sjelberg og Jonas Berg på klaver. Musikken er blevet til i en svær periode, hvor Camille Jones mistede to af de mennesker, der stod inderst i hendes liv, og sangene går da også ind, hvor det kan mærkes - som titelnummeret »Inde i en tåre«:

Finder en ro inde i en tåre / Tænker at livet er nu / Vender min tro / Og vrangen ud af mit håb / Jeg klemmer din hånd og kysser din kind / Ved du jeg er her endnu? / Se der er sol derude / Så meget at nå

Camille Jones debuterede i 2000 med singlen »Nothing Comes from Nothing« og brød for alvor igennem med nummeret »The Creeps«, som blev et internationalt hit i en remix-udgave af Fedde Le Grand. Selvom hun har afsøgt mange genrer på sine fem albums, har hun altid betegnet sin musik som pop. Det gør hun stadig. Men der er flyttet en ny ærlighed ind i musikken. Sangene står som små salmer, der kredser om sorg, men først og fremmest hylder livet og håbet.

»Inde i en tåre« udkommer fredag den 6. november på Fine Feather. Camille Jones giver desuden koncert i Roskilde Domkirke torsdag den 10. december.

10. december kl. 19

Camille Jones

Roskilde Domkirke

Domkirkepladsen 3

4000 Roskilde