CPH:DOX finder i år sted i en online-version. Dokumentarfilmfestivalen åbner med »Kampen om Grønland«.

Send til din ven. X Artiklen: CPH:DOX går online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

CPH:DOX går online

Oplev - 17. marts 2020 kl. 11:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 18. marts skulle en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, CPH:DOX, have fyldt Københavns biografer med dokumentarfilm i alle afskygninger og virkelighedsfans fra nær og fjern. Men alle fysiske arrangementer er aflyst, og i stedet skyder CPH:DOX sin nye digitale festival i luften med et program bestående af højdepunkter af dette års bedste danske og udenlandske titler.

- De sidste fire døgn har vi arbejdet på at sikre en digital platform, der kan køre vores festival. Det er ikke mange dage og er tæt på en umulig opgave. Vi håber af hele vores hjerte, at alt fungerer, når tæppet går op. Hvis der er begynderfejl, så bær over med os, vi har hotlines og teknikere, der sidder 24/7 og kommer til at arbejde på alle fejl. Vi gør vores allerbedste og vi glæder os til at dele hele programmet med publikum, siger festivaldirektør Tine Fischer.

CPH:DOX Filmene vises i en virtuel biograf, hvor publikum kan købe billetter til lukkede filmvisninger med en begrænset kapacitet - præcis som de kender det fra en fysisk biograf.

Biografen er åben i hele den planlagte festivalperiode fra 18. til 29. marts.

Se programmet og læs mere på www.cphdox.dk. 40 nye dokumentarfilm er der indtil videre på programmet, som åbner med Kenneth Sorentos »Kampen om Grønland«, der giver ordet til en ny generation af unge grønlændere. Blandt de øvrige titler er nye film af Oscar-vinderen Alex Gibney og Ai Weiwei, portrætfilmen om Andrey Tarkovsky, instrueret af hans egen søn, verdenspremieren på »The Edge of All We Know« om sidste år største videnskabelige begivenhed, filmen om Margaret Atwood og den afdøde islandske komponist Jóhann Jóhannssons smukke posthume scifi-epos »Last and First Men«.

14 nye danske dokumentarfilm får også premiere på den digitale festival. Her kan publikum opleve »Lever elsker savner« og »Songs of Repression«, der begge er udtaget til hovedkonkurrencen DOX:AWARD samt »En Splittet Familie« af Mira Jargil og »Love Child« af Eva Mulvad.

Flere film vil blive løbende tilføjet.

CPH:DOX er ikke kun kendt for at samle publikum om de store filmoplevelser. Festivalen kalder også til samtaler og debatter om tidens vigtigste spørgsmål, og selvom de 160 oprindelige debatter i Københavns fysiske biografer er aflyst, er der stadig vigtige samtaler at tage i forlængelse af filmene - og dem holder CPH:DOX fast i online. For første gang præsenterer festivalen et program med 15 digitale debatter, der går i dybden med emner som stofmisbrug blandt unge, kampen for selvstændighed i Grønland, krænkelser på nettet og kunstig intelligens. Både danske og internationale eksperter og meningsdannere er indkaldt til at tage del i debatterne, der har højdepunkter som Edward Snowden i samtale med DR's viden- og techredaktør, Henrik Moltke, forfatter Leif Davidsen og den danske rapper og sangskriver Raske Penge.

Alle debatter er gratis, og hver dag kl. 16.00 og 20.00 kan publikum deltage i dagens live-debatter og stille spørgsmål til panelerne. Debatterne vi efterfølgende blive gjort tilgængelige for alle, der har købt billet til en film.