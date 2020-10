Se billedserie Modelbyen af København i forhold 1:750 sætter et flot punktum for udstillingen. Foto: Thorkild Jensen

Byhistorie i et historisk hus

Oplev - 23. oktober 2020 kl. 09:35 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Bare huset, som Københavns Museum ligger i, er et besøg værd.

Overformynderiets gamle bygning på hjørnet af Stormgade og Vester Voldgade blev - i forbindelse med at bymuseet flyttede fra Vesterbro i starten af året - sat smukt i stand. I dag står den som en funklende og nyrenoveret perle anno 1894.

- Da vi flyttede ind, prøvede vi at skrue tiden tilbage og få bygningen til at fremstå som i 1894, hvor den blev bygget. Oprindeligt husede bygningen Overformynderiet, der skulle varetage umyndiges formuer. Senest har kommunens børne- og ungdomsforvaltning holdt til her, så det var 00'ernes hvide kontorvægge, vi overtog. Heldigvis var de smukke lofter bevaret og med lidt »væg-arkæologi« lykkedes det os at finde frem til de oprindelige farver, fortæller Vivi Lena Andersen, som er formidlingsleder og en af hovedkræfterne bag at få museet flyttet ind i de nye lokaler.

Museets stueetage huser blandt andet en café og butik samt en fløj, der er udset til at rumme forskellige særudstillinger. I øjeblikket er det værker af kunstneren Paul Fischer, der pryder mure og skillevægge i rummet.

På første og anden etage kan man se museets permanente udstilling. Inden man når så langt, er det næsten uundgåeligt at stoppe op ved den smukke glasmosaik ved trappen. Den er udført af Agnes Slott-Møller i 1902 og går i høj grad ind i husets historie.

- Kunstneren selv står i midten med sine ene datter ved sin side og den anden på armen. Hendes mindste barn dør kun fire måneder gammel, og før værket er afsluttet. Så der er i høj grad også tale om sorgbearbejdelse hos kunstneren. Motivet består i øvrigt kun af kvinder og børn, og det er selvfølgelig med henvisning til de umyndige i samfundet, og dem der havde deres sager her, fortæller Vivi Lena Andersen.

12.000 års historie I den permanente udstilling kommer man godt rundt i Københavns kvarterer og historie. Udstillingen guider gæsterne både kronologisk og geografisk gennem byen. Fra de første tegn på mennesker i området for 12.000 år siden og til nutidens skoler og oprør mod at bebygge Amager Fælled.

Se mere på www.cphmuseum.kk.dk Det er en interessant tur med mange spændende, sjove og overraskende stop undervejs. Der er stenalderfundene i forbindelse med udgravningen til metrostationen på Kongens Nytorv. Der er Christians IV's mislykkede forsøg på at en enorm 12-kantet kuppelkirke ved Nyboder - et værk, som efter planen skulle konkurrere med Peterskirken i Rom. Den blev aldrig bygget, men fragmenterne og nogle af de søjlesten, der var hugget ud til projektet, kan i dag ses på Københavns Museum.

Et andet højdepunkt er den nærmest 3D-agtige videoinstallation, der forestiller Amalienborg Slotsplads under enevælden. Her ser man, hvordan forskellige personer hilser på hinanden afhængig af modpartens status i samfundet.

- Her handler det om magt og hierarkier i enevældens by. Der var stor fokus på, hvilken position man havde i samfundet. Det fremgik også af det tøj man gik i, hvilke sko eller hvilken paryk, man gik med, forklarer formidlingslederen, inden vi går ind i forfatterrummet, der blandt huser Søren Kierkegaards pen og ring.

Vi bevæger os også forbi de katastrofer, som København blev ramt af - og overlevede; pest, kolera, brande og krige.

Man kan snildt bruge et par timer på museet, inden man når det flotte punktum i det sidste udstillingsrum. Her fylder en model af København i forholdet 1:750 godt ud, mens væggene i rummet udgøres af skærme, der viser byens horisont, som døgnets timer går fra solopgang til nat. 24 minutter svarer til 24 timer. I den fjerneste ende af rummet er der en datavæg, som viser forskellig fakta om København og dens borgere. På modellens sokkel er der knapper, man kan trykke på, hvorefter forskellige steder i byen lyser op i modelbyen. Et af dem er selvfølgelig Københavns Museum.

- Svenskerne stormede København, da de angreb i 1659. Hovedangrebet kom lige her. Derfor hedder det Stormgade, smiler Vivi Lena Andersen.