Byen fanget på tusinder af splitsekunder

Initiativet er igangsat for at få flere til at få øjnene op for arkitekturen i byen og for, hvordan arkitektur sætter rammerne for vores hverdagsliv. Men til forskel fra tidligere år har rigtig mange af de omkring 5500 indsendte bidrag selvsagt kredset meget om coronanedlukning, fysisk afstand og karantæne. Corona lagde gaderne øde og afbrød den normale hverdag. Det afspejler sig i mange af de deltagende fotos, der er langt mere stille og længselsfulde end larmende og festlige. Det er fotos, der i højere grad end traditionelle arkitekturfotos kommunikerer følelser og historier. Og som dokumenterer en tid, der på mange måder kommer til at sætte præg på vores hverdag - også fremover.