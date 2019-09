Se billedserie Pernille Kirkeskov-Hansen er formand for Skælskør Kunstforening og meget glad for det det færdige resultat i tunnellen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Byen er med i kunstværket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byen er med i kunstværket

Oplev - 13. september 2019 kl. 10:23 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Malerpenslen blev svinget fra tidlig morgen til sen aften og kunstner Mia-Nelle Drøschler var nærmest flyttet ind, mens arbejdet med at dekorere tunnellen mellem Nytorv og Norstien i Skælskør stod på. Det er der kommet et flot, farverigt og meget Skælskør-præget værk ud af. Til stor glæde for Pernille Kirkeskov-Hansen, som er formand for Skælskør Kunstforening og en af hovedkæfterne bag projektet.

Fredag den 30. august, i forbindelse med Kulturel Folkefest i byen, blev den tidligere så grå og triste passage indviet. Forud var gået næsten 14 dage, hvor kunstneren blandt andet hentede stor inspiration fra hyggelige snakke med forbipasserende og byens historie og vartegn.

- Her har vi frugtbarhedsgudinden Pomona. Der står en statue af hende oppe på det gamle torv, lige ud for det gamle rådhus. Mia-Nelle har boet hos mig i 14 dage, og hver dag, når hun er gået ud af min indkørsel, har hun kigget over på Pomona. Så hun synes, at statuen er så stor en del af Skælskør, at den skulle med, smiler Pernille Kirkeskov-Hansen, mens hun peger på det ene af de i alt 58 udhuggede firkanter på tunnellens vægge. Hver især fungerer de som et selvstændigt maleri, og samlet udgør de en flot helhed med blomster, fugle og natur som et gennemgående tema.

Denne dag, hvor vi har sat Pernille Kirkeskov-Hansen i stævne, er vejret mere efterårs- end sommeragtigt, men det abstraherer man fra, når man iagttager malerierne i tunnellens lidt dunkle lys.

- Her er en svane, fortæller Pernille Kirkeskov-Hansen og peger på et andet maleri.

- En af dagene kom en mor med en lille pige forbi. Mia-Nelle spurgte, hvad der var pigens yndlingsfugl. Hun kunne på det tidspunkt ikke lide at sige noget, men senere mødte Mia-Nelle dem igen nede i byen, og der havde pigen så lyst til at fortælle, at svanen var hendes yndlingsfugl. Og så gik Mia-Nelle »hjem« - som hun kaldte tunnellen - og malede den, fortæller hun.

Siden 1998 har nu 61-årige Pernille Kirkeskov-Hansen siddet på formandsposten, og idéen om at udsmykke tunnellen, som nærmest helt bogstaveligt er overgangen fra byens travle midte til Noret og det store åbne hav, er ikke helt ny.

- Mange har gået og snakket om gavlmalerier, som jo er et hit rigtig mange steder - med god grund. Det gjorde vi også i kunstforeningen. Men vi blev også enige om, at så lille en by som Skælskør godt kan blive skæmmet lidt af sådan et kæmpe gavlmaleri midt i det hele. Vi tænkte, at skal det være noget, skal det være professionelt, og det skal være et sted, hvor mange får glæde af det, uden at det dominerer fuldstændig. Det skal ikke være lige i smasken på os, fordi byen i sig selv faktisk er ret smuk. Derfor valgte vi tunnellen, siger hun.

Nu står hun så - med et smil på læberne - og kan se det færdige resultat.

- Jeg bliver så glad. Det var rent ud sagt en røvsyg tunnel. Den er nu blevet glad og livlig - og tager imod os, hvor det før var sådan et sted, man styrtede igennem. Man kan godt bruge tid på at studere hvert enkelt billede, men det er faktisk ikke kunstværk, du behøver at forholde dig dybt og kritisk til. Du kan faktisk bare gå igennem og glæde dig over, at der er farver på og at den er blevet så smuk, siger hun.

Mia-Nelle Drøschlers værk kan ses i tunnellen, som forbinder Nytorv med Norstien i Skælskør.

Der er også stadig mulighed for at se udstillingen med nogle af hendes værker i Magasinet, Strandgade 14, Skælskør. Den kører til og med 15. september. Der er åbent fredag, lørdag og søndag kl. 14-17.