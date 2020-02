Burhan G: - Jeg kan ikke bare køre på rutinen

Se billedserie Popcrooneren Burhan G drosler ned på show, lydtryk og bandstørrelse og drager på danmarksturné med intimkoncerter på små spillesteder. PR-foto

I marts og april drosler popkongen Burhan G ned på show, lydtryk og bandstørrelse og drager på danmarksturné med intim-koncerter på små spillesteder sammen med musikerne Lars DK Nielsen og Jens Runge.

Den danske pop- og r&b-stjerne Burhan G er kendt for stort anlagte koncerter med stort band, showkoreografi og højt lydtryk, når de følelsesfulde, træfsikre soulpophits serveres for et feststemt danse- og syng med-publikum, blandt andet på festivaler.

Men på den kommende danmarksturné »Burhan G - Akustisk Tour 2020«, med 30 intimkoncerter og start i begyndelsen af marts, bevæger den garvede popcrooner sig ud af sin comfort zone. Væk fra trygge, vante rammer på de store scener, ud til små spillesteder, blandt andet Kino Den Blå Engel i Kalundborg. Hitmageren skruer ned for lyden, festen og bandstørrelsen og op for inderligheden, følsomheden, intimiteten og kontakten til publikum.

- Vi skal ud på en masse små, seje spillesteder, og jeg glæder mig. Det minder mig på en måde om min opvækst, hvor det, du kan, lige kommer på prøve. Der er ikke noget filter; man er helt tæt på publikum. Ansigt til ansigt. Det er ægte livemusik. Ikke et nøje planlagt show, siger Burhan G.

På besøg hos Burhan G

- Jeg får sat noget lys op i salen, så jeg kan se publikum i øjnene og få en god snak med dem. Det bliver lidt som om, vi er på besøg hjemme hos hinanden. Der vil komme feedback her og nu på noget af det, jeg siger, eller på sangene.

Til sommer skal Burhan G igen synge med Danmarks Underholdningsorkester - denne gang også sammen med Pernille Rosendahl, Dorte Gerlach fra Hush og NOAH - i »Sound Of Symphony«. - Jeg har droslet virkelig meget ned på hele setuppet, og det vil kræve en helt anden vokalperformance og tilstedeværelse. Folk kan jo se alt, hvad jeg gør, ligeså tydeligt; de kan nærmest se mig ned i halsen, når jeg synger, fordi de er så tæt på. Jeg er virkelig ude i det åbne, siger Burhan G.

Han forbereder sig kun lidt på, hvad der vil kunne ske mellem ham og publikum til koncerterne.

- Jeg er indstillet på, at der kan ske alle mulige skøre, smukke, sjove ting undervejs. Folk, der deler deres historier med andre, en mand der frier til en kvinde, folk der spontant fortæller om, at de har oplevet noget af det, jeg synger om. Der kan ske alt muligt undervejs, og det er virkelig fedt.

- Der er rigtigt mange, der gerne vil sige noget til mig til mine koncerter. Vi taler om livet; jeg rækker ud til folk, vi ser hinanden og gør noget sammen, fortæller pop- crooneren.

Soundtrack til mit liv - Jeg håber virkelig, at publikum mærker intimiteten ved de her koncerter og trives i det element. Mærker, at jeg sætter lige så meget pris på vores tætte møde og er åben og ærlig i min optræden.

- Jeg vil tale med dem om livet; fortælle om mine sange, der jo er en slags soundtrack til mit liv. De er for det meste 100 procent sandfærdige - nogle af dem tilføjet enkelte elementer. De handler om forholdet til forældre og børn, om selv at blive forældre, om ulykkelig kærlighed, følelser i det hele taget. Mange kan genkende sig selv i teksterne, vurderer sangeren.

- Til koncerterne handler det om at skabe en forbindelse mellem mig og publikum, et tilhørsforhold til hinanden, hvor de pludselig genkender sig selv, deres familiemedlemmer eller venner i sangene.

30. april - MantziusLive - Birkerød - Vi sætter ikke en stor fest i gang med et bragende trommebeat. Det er slet ikke den tilgang og den stemning, vi kommer med. Vi vil helst have, at folk sidder og tager det her ind. Vi har allesammen vores egen måde at tage musik ind. Nogle sidder bare og nyder det med lukkede øjne, fortæller Burhan G.

Jeg vil udfordre mig selv Om baggrunden for intimkoncerterne siger han:

- Der skal ske noget helt anderledes, så jeg ikke visner i faget og begynder at loope mine koncerter. Jeg vil udfordre mig selv; stimuleres på en anden måde og mærke noget nyt. Her kan du ikke snyde publikum og køre på rutinen, siger den kendte sanger.

- Der vil selvfølgelig være de sange, som publikum forventer at høre, og ikke bare sjældne B-sider kun for min skyld; men det bliver alligevel en anden type setliste end til en festivalkoncert. Der kommer fokus på historierne i sangene, og de vil være arrangeret for en helt anden besætning. Nogle sange er født og tænkt som festsange og vil ikke lige kunne fungere, når folk sidder ned og lytter med lukkede øjne, så de skal gentænkes og omarrangeres. Det kan jeg gøre, fordi jeg er min egen kapelmester og har produceret de fleste af sangene og ved, hvad der skal til, siger Burhan G.

Til koncerterne sidder han selv ved keyboardet. Med sig har han to af landets stærkeste livemusikere, Lars DK Nielsen, tangenter og bas, og Jens Runge, guitar.

- De har så megahøjt niveau, og de udfordrer mig til at gøre mit yderste. Det her er i det hele taget et rum, hvor jeg virkelig skal levere; hvor jeg ikke kan køre på chancen og rutinen, fastslår Burhan G.