12 bryggerier er med i den virtuelle ølsmagning, som finder sted Langfredag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Bryggerier arrangerer virtuel ølsmagning

Oplev - 31. marts 2020 kl. 17:25 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Royal Unibrew samler 12 bryggerier for at give danskerne en anledning og et sted, hvor man kan mødes og skåle - uden at gå på kompromis med myndighedernes anbefalinger. Langfredag inviterer de sammen til Danmarks største virtuelle ølsmagning.

Konceptet er enkelt: En kasse med de øl, der er med i smagningen, kan bestilles frem til 5. april på www.craftmakerscollective.com. Herfra leveres øllene lige til døren. I kassen er der en kort beskrivelse af, hvordan man deltager og et link til arrangementet.

Arrangementet finder sted fredag den 10. april kl. 13.00. I løbet af de tre-fire timer, som arrangementet forventes at vare, vil man kunne se og høre med live om de forskellige øl fra nogle af Danmarks dygtigste brygmestre og øleksperter - samtidig med, at man vil kunne smage dem hjemme fra sin egen dagligstue. Og har man spørgsmål, vil man løbende kunne stille dem til de medvirkende, da ølsmagningen livestreames på Facebook.

Bag initiativet står Royal Unibrew's specialølbryggeri Theodor Schiøtz Brewing Co. og brewpubben Anarkist.

-Nedlukningerne i forbindelse med corona tager hårdt på branchen. Ikke mindst på alle mikrobryggerierne, der i høj grad er afhængige af salget på barerne. Vi vil gerne være med til at sikre, at danskerne også i fremtiden har meget spændende øl at vælge mellem. Det kræver, at vi samarbejder på tværs i branchen og tænker nyt, siger Jesper Larsen, der er Nordic Marketing Manager for Craft Beer hos Royal Unibrew.

- Vi vil gerne lave en slags virtuelt langbord - en folkefest for alle uanset om man er til pilsner, stout eller IPA'er. Det savner vi her midt i den tid, hvor danske barer, ølværksteder og brewpubs er tørlagte, siger Jesper Larsen.

De 12 bryggerier bag ølsmagningen er: Anarkist/Theodor Schiøtz Brewing Co, Amager Bryghus, Fanø Bryghus, Herslev Bryghus, Midtfyns Bryghus, Svaneke Bryghus, Svendborgsund Bryghus, The Man Behind, Thisted Bryghus, Ugly Duck Brewing Co, Ørbæk Bryggeri og Aarhus Bryghus