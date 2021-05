Bryg te af urtehaven

I 2017 havde jeg fornøjelsen af at interviewe prins Henrik i hans private gemakker på Fredensborg. Det var under et år før, han døde, og et halvt år før, kongehuset sendte en pressemeddelelse om, at han led af demens. Jeg oplevede ham nu som meget nærværende og skarp i den gode time, vi fik sammen. Emnet var også et af hans favoritemner, nemlig mad. Jeg var blevet engageret til at skrive et bogkapitel om prinsens forhold til mad og betydning for madkulturen ved det danske hof. Han fortalte levende om chokket over at opleve det danske køkken anno 1966, hvor han første gang kom til landet. Han var særligt forfærdet over, at man inden for grønsager næsten kun spiste kartofler. Dem fik man til gengæld til alt. Han var ved at falde på halen, da han under en officiel middag i Jylland skulle spise hele tre slags kartofler til sin flæskesteg: hvide, brune og »franske«.