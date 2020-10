Brug dine æbler - til kage, most eller snaps

Så tænker du måske, jamen, hvordan kan jeg det? Vi kan ikke nå at spise dem alle, inden de rådner, hører jeg tit. Men det er der råd for. Man kan jo altid give dem væk til værdigt trængende eller bede de værdigt trængende om selv at komme og plukke. Det hedder medmenneskelighed eller sund fornuft.

Most

En af de mest effektive måder at få brugt store mængder æbler er ved at moste. Jeg har en faster i Humlebæk, der gør det hvert år, og vi har fået lov til at være med. Det er virkelig et skønt projekt for hele familien. Har man ikke en faster med sådanne kompetencer eller udstyret, så kan man flere og flere steder komme med sine æbler og få dem mostet og se, hvordan processen er. Fx tilbyder Østervanggård i Lille Skensved ved Køge at moste dine æbler. De tager 80 kr. for cirka 20 kilo, hvilket vil give dig ca. 10 liter. Det er både en familievenlig oplevelse, og du får med garanti en most, der smager lysår bedre end den gennemsigtige fra supermarkedet. Man finder mange lignende tilbud over det meste af Sjælland.