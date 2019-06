Se billedserie Kamilla Hjortkjær fra Greve Museum blev inspireret til udstillingen, da hun scrollede rundt på Facebook. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Broderi med mening

07. juni 2019 Af Janus Spøhr

Broderier? Hører de ikke til hjemme på mormors puder? Sådan er der sikkert nogle, der tænker om håndværket, men broderi kan mere end det. Det mener de i hvert fald på Greve Museum, som er klar med en udstilling, der viser broderier i andre sammenhænge, end man normalt ser dem i.

I denne udstilling er det erindringen om de gamle pæne korsstingsbroderier, der mødes med de nye »protestbroderier«, hvor både politiske kommentarer, humor og selvironi er velkommen på det broderede lærred. Museet har nemlig fundet seks brodøser, som laver broderier med meninger. En af dem kalder sig OffentLif og laver for eksempel broderier med udtryk, som til daglig hører til på Jobcentret.

- Udstillingen henvender sig til et publikum, der er interesseret i sproget og den tid, som vi lever i. Derudover er den forhåbentlig også interessant for folk, der normalt er interesseret i broderi, så jeg synes, at vi rammer bredt, lyder det fra Kamilla Hjortkjær.

Hun er til daglig ansat på museet og fik ideen til udstillingen på lidt utraditionel vis. En dag scrollede hun ned gennem Facebook og endte på hjemmesiden »Bored panda«, hvor der var forskellige broderier, hvor kunstnerne bag havde et aktivistisk udtryk.

Kamilla Hjortkjær faldt over forskellige Facebook-grupperne »snarky crafters: because crafting is cheaper than therapy«og »For et mere aggressivt korsstingsbroderi«. Derefter undersøgte hun, om der var danske brodøser, som laver noget lignende. Det har altså resulteret i udstillingen »Edderbroderemig«.

- Man har før i tiden brugt håndarbejde til at udtrykke holdninger - for eksempel på klokkestrenge og med bibelske citater som 'herren er min hyrde.' Der var engang en svensk kvinde, der broderede sin forsvarstale, siger Kamilla Hjortkjær og fortsætter:

- Broderier, der indeholder aktivisme, kan noget andet end det talte ord. Et broderi kan for eksempel tage fem timer, og så er der ingen tvivl om, at brodøsen virkelig mener, hvad hun skriver i broderiet. Mange vil trække på smilebånd over at se et stærkt ord broderet med flotte blomster omkring.

Nogle af brodøserne kendte Kamilla Hjortkjær - andre fandt hun via sociale medier. Blandt udstillerne er Rikke Lyng, stifter af den danske Facebook-gruppe » broderi for sjov - embroidery for fun« med omkring 3000 medlemmer, Tonja Rosenblad, gymnasielærer og selvudnævnt »protestbrodøse«, Bettina Andersen, autodidakt brodøse med eget galleri og værksted, broderede tekster har været en del af Bettina Andersens udtryk i mange år, Eva mm Engelhardt, tekstilkunstner også kendt under navnet Etc and the Madness, hun er blandt andet kendt som stitchtagger, der broderer på tekstiler i det offentlige rum, Ditte Rasmussen som under navnet Dittebeskidte skaber broderier, der bevæger sig i krydsfeltet mellem kunsthåndværk og design. Derudover laver hun street art, som ofte har samfundskritiske motiver og tekster, og som du kan finde på gaden og Lif Rosenkvist, som under navnet OffentLif broderer de citater og ord, der dukker op i det kommunale regi.

Udover de seks brodøsers værker kan besøgende på udstillingen også se et stor fællesvæg, hvor der vil blive udstillet mere end 100 forskellige broderier fra folk, der har indsendt deres værker.

Udstillingen kan ses på Greve Museum fra den 15. juni til den 3. november 2019.