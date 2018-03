Se billedserie »Løft Ringsted Kino« har på kort tid fået over 280 medlemmer på deres Facebookside, og Charlotte Wellemberg var selv overrasket over, hvor mange der gerne ville gøre en forskel. Foto: Thomas Olsen

Borgere i kamp for en af landets ældste biografer

16. marts 2018

Kino Ringsted, en af landets ældste biografer, har nok set bedre dage, men i stedet for at den skal lukke, vil en række borgere nu tage kampen op for at bevare byens biograf.

Den er gammel og slidt, ved at falde sammen, og der lugter også grimt.

Det var nogle af de kommentarer, der kom i en Facebook-diskussion om Kino Ringsted. Men det var ikke kun alt det, der var galt, som folk skrev om i tråden, også en del af de gode ting ved byens gamle biograf blev delt, for eksempel at den er hyggelig, og at beliggenheden er god.

Og at der findes borgere i Ringsted, som synes godt om og ønsker at gøre en indsats for byens biograf, er da også det indtryk man får, hvis man går ind på Facebooksiden »Løft Ringsted kino«. Gruppen blev stiftet af Charlotte Wellemberg, der til daglig er grafisk designer i eget firma, efter hun havde deltaget i diskussionstråden. Hun tog herefter initiativ til at kontakte biografejeren.

- Jeg gik ned og snakkede lidt med Steen Kristensen, der ejer biografen. Jeg havde taget en liste med, hvor de ting folk havde skrevet stod, både de gode og dårlige, fortæller Charlotte Wellemberg.

Hun fortæller også, at Steen Kristensen blev overrasket over, at så mange havde skrevet positive ting om biografen, da han ikke havde troet, at så mange bakkede op om Kino Ringsted.

Vokseværk Siden det første møde med Steen Kristensen er gruppen kun blevet større, og Charlotte Wellemberg fortæller, at mange af gruppens medlemmer kommer med deres ideer til, hvordan biografen kunne gøres bedre. Og mens både babybio og temaafterne har været vendt, så kommer mange også med ideer til, hvordan man måske kunne fikse biografens skavanker og finansiere det.

- En af vores ideer til at få lokale forretninger til at ville sponsore biografen, er at man skal kunne købe en eller flere biografstole, hvor ens firmanavn så ville komme til at stå på ryggen af stolen. På den måde ville biografgængerne også kunne se, hvem der har været med til at hjælpe biografen, siger Charlotte Wellemberg.

Historien er vigtig Den over 80 år gamle biograf, har en lang historie med sig, og Charlotte Wellemberg holder meget på, at en eventuel restaurering af biograf, skal gøres uden at biografen mister sit særpræg.

- Det er også vigtigt, når vi restaurerer biografen, at det sker med respekt for dens historie. Der skal ikke bare blive helt moderne, den er jo rigtig hyggelig og sådan lidt retro-agtig, det vil vi gerne have at den fortsætter med at være, siger hun.

Gruppens idé med at inkludere både borgerne, er at biografen kan blive en aktiv del af byens liv. Charlotte Wellemberg fortæller da også, at når de har fået dannet en forening og er påbegyndt arbejdet, vil biograf nok også godt kunne benyttes til andet end kun at vise film.

- På sigt kunne det måske være muligt at afholde foredrag, standup og koncerter i biografsalen. Det ville vi gerne have at der blev plads til, fortæller hun.

Det er dog vigtigt for hende, at der kun sker de ting, som Steen Kristensen også kan være med til.

- Så han ikke føler at der kommer en uden fra og pludselig vil styre det hele. Det vigtigste er stadigvæk at bevare byens biograf, siger Charlotte Wellemberg.

Fakta om Kino Ringsted Kino Ringsted har siden september 1934 haft huse i Tinggade 9





Den nuværende ejer af biografen, Steen Kristensen, har drevet den siden 1984





Den første indehaver af biografen var Laurits Holm, der drev biografen indtil sin død i 1952.





Den første film biografen viste var »Den glade enke«.





