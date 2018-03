Se billedserie Bokseklubben i Kalundborg har fået de unge medlemmer til at strømme til og er rykket ind i Bevægelseshuset Spiralen, hvor der er gode faciliteter for boksesporten. Foto: Thomas Rye

Bokseklub har kæmpet sig op

27. marts 2018

Kalundborg Amatør Bokse Klub (KABK) har levet en omtumlet tilværelse med op- og nedture. Men i de seneste år er den vestsjællandske klub blomstret op og har blandt andet genskabt de tidligere så populære boksestævner i Kalundborg-hallerne.

Nu er KABK igen medaljetager ved de danske boksestævner og mesterskaber. Og klubben er stærkt repræsenteret på Sjællands Amatør Bokse Unions (SABU) unionshold, der efter flere sæsoners stilstand nu også har fået brændstof til motoren. Og i 2017 var klubben for første gang i to årtier værter for et stævne i Kalundborg-hallernes teatersal - et arrangement, der blev gentaget og voksede i 2018.

Det er uvist, præcist hvornår KABK blev stiftet - og hvornår det første boksestævne fandt sted. Det sidste stævne, inden klubben måtte dreje nøglen om og lukke i maj 1949, var i 1945. Dengang var der 43 medlemmer i klubben og 500 gæster til boksestævne med efterfølgende bal - der dengang skabte et overskud på 245 kroner.

I 1958 slog klubben igen dørene op og fungerede i to år under Slagelse Bokseklub. Boksestævnerne vendte tilbage til Kalundborg-hallerne i 1963, og i de næste 15 år var Kalundborg blandt de største klubber i landet og husede adskillige danmarksmestre og landsholdsboksere.

Hædret for ungdomsarbejde Den status er klubben måske ved at genskabe. KABK blev i praksis holdt i live via kunstigt åndedræt i 1990'erne, og i 2005 var medlemstallet på nul. Men da en af klubbens tidligere boksere, Jesper Christiansen, fulgte sønnen Kenneth til sin første træning, tændte det en glød i ham.

Christiansen gik helhjertet ind i trænergerningen, og efter en enkelt sæson med omkring 40 boksere i gymnastiksalen på Rynkevangskolen begyndte Kalundborg igen at sende boksere ud til diplomstævner. Og efter lang tid med for lidt albueplads rykkede klubben i februar 2017 ind i bevægelseshuset Spiralen i Kalundborg.

- Vi havde arbejdet i mange år for at få nogle nye lokaler, og det hjalp, da vi inviterede lokalpolitikerne ud til en gang boksetræning, så de selv kunne se forholdene, fortæller Jesper Hansen, der har været i bestyrelsen i KABK siden 1980 og været formand siden 2008.

Flytningen til Spiralen markerede et brud med mange års træning med begrænsning på 40 medlemmer i gymnastiksalen - og gav også et farvel til klubbens kasserer Jens Arne Riise, der havde været på posten i 46 år.

I 2016 blev Kalundborg hædret for godt ungdomsarbejde ved SABU's repræsentantskabsmøde, og forbundet kiggede sidste år mod Vestsjælland for at få gendannet det sjællandske unionshold, der havde været begravet i tre års tid. Den 45-årige Jesper Christiansen blev udpeget som unionstræner, og han har sammen med Lars Larsen fra Bokseinstituttet i Valby og Allan Watsham fra Rødovre stået i spidsen for det genrejste unionshold i denne sæson.

Unge med DM-drømme Sjællænderne var senest i aktion i begyndelsen af marts i en unionskamp mod Jylland, hvor Kalundborg havde tre boksere med. De to talentfulde medaljeslugere og brødre, Ramzan og Rizvan Sardalov, og elitebokseren Kenneth Mandrup Christiansen. Kun trænersønnen Christiansen formåede at vinde efter et opgør, hvor Kalundborg-bokseren fik skadet højre hånd, og modstanderen blev diskvalificeret for inderside-slag.

Sjælland tabte returmatchen med 4-5, efter at have vundet februars møde med 6-4. Dengang med deltagelse af blandt andre den 17-årige Emma Hansen, der meldte sig ind i KABK i 2016 og siden har været bidt af boksesporten.

- Jeg begyndte til boksning for at få motion, og så kunne jeg lide det mere og mere. Og et halvt år efter at jeg startede, begyndte jeg at bokse kampe, fortæller Hansen, der nu er noteret for seks kampe.

Hansen har tidligere gået til fodbold i Svebølle og dyrket en smule badminton, men fremtiden er helliget boksningen.

- Jeg har nogle delmål. Jeg vil gerne til begyndermesterskaber i april, og hvis jeg har fået mere end 10 kampe, så vil jeg også gerne til DM i november, siger Emma Hansen.

Sæsonens sidste unionskamp er den 29. april i Hillerød, hvor Sjælland møder Skåne.

29. april: Unionsmatch Sjælland-Skåne, Hillerød 7. april: Stævne, BK Tårnet Vordingborg21.-22. april: Nationale begyndermesterskaber, Hornslet29. april: Unionsmatch Sjælland-Skåne, Hillerød