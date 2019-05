Se billedserie Der er plads til cirka 4500 publikummer dagligt, når BørnefestiBAL løber af stablen i Fælledparken i København. Foto: BørnefestiBAL

Børnene fester i Fælledparken

24. maj 2019

Gurli Gris, Albert Dyrlund, Mek Pek, Paw Patrol, MGP-sangere, Hipsomhap, Pippelipop. Alle er de navne, som skal gøre barneøjne store og sætte gang i små dansefødder, når BørnefestiBAL finder sted i Fælledparken den 8. og 9. juni.

Manden bag den store festival for børn op til 10-års alderen er Kalle Bremer - eller bare Kalle B - som også er ophavsmand til den elektroniske festival Stella Polaris. Det er også ham, der er konferencier samt gemmer sig under aliaset Pippelipop, der optræder under børnefestivalen.

- Det hele begyndte med, at jeg i 2014 - sideløbende med en masse andre projekter - lavede et børnearrangement for »Børn i Byen« i Pumpehuset. Det blev en stor succes og fik mig til at tænke over, hvorfor der egentlig ikke var flere udendørs børnearrangementer. Der havde faktisk ikke rigtigt været nogle siden Åh Abe-koncerterne, fortæller Kalle B.

- Så i maj 2015 lavede jeg den første BørnefestiBAL i Østre Anlæg i København ud fra en plan om at lave den fedeste dag for alle familier, som havde lyst. Det skulle være noget, alle kunne deltage i og have råd til, siger Kalle B.

Siden tog det fart, og i år er BørnefestiBAL bredt ud på seks datoer i fem forskellige byer.

- Vi afholder det i år to gange i København. Det er simpelthen blevet så stort i Hovestaden. Sidste år var vi vist omkring 4000 gæster i Fælledparken, og det var også tæt på det maksimale. Derfor kører vi det en dag mere i år, siger Kalle B.

Om Børnefestibal 2019 bliver et tilløbsstykke, vil tiden vise. Arrangøren er i hvert fald meget tilfreds med det program, han har fået sat sammen.

- Altså, spørg et hvilket som helst børnehavebarn om Gurli Gris eller Paw Patrol. For dem er det jo nærmest verdensstjerner, som besøger Fælledparken. Mek Pek er jo på mange måder ham, der startede med de her koncerter for børn, og jeg er meget glad for at have ham med. Albert Dyrlund kender de lidt større børn fra YouTube, og han er bare god på en scene. Vi har den måske bedste børnegruppe i form af Hipsomhap. Og så glæder jeg mig da også selv til at optræde, griner Kalle B.

Som det er tilfældet med Stella Polaris, der også bare har vokset sig større og større med årene, er BørnefestiBAL også kommet ud af babystadiet. Men det gør ifølge Kalle B. heller ikke noget.

- Det er rart at se, at der kommer nye byer med, som det er sket i år. På den lange bane kunne jeg da også godt forestille mig, at det voksede til at omfatte nogle af de andre nordiske lande. Det kunne jo være fantastisk, hvis det blev muligt at lave en BørnefestiBAL i Stockholm eller Oslo. Men så skal der selvfølgelig nogle helt andre ting til i forhold til at finde kunstnere og så videre. Men i år har vi startet et samarbejde med Nickelodeon, og det giver nogle muligheder i forhold til at komme ud over Danmarks grænser, siger han.