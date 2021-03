Se billedserie Flere og flere film udkommer direkte til streaming. Spørgsmålet er, om det er en udvikling, der vil fortsætte også, efter biograferne får lov til at lukke folk ind igen. Billedet her er fra »Raya og den sidste drage«, som normalt ville blive et stort biograf-hit, men i år udkom den i stedet direkte på Disney+. Foto: The Walt Disney Company

Bliver streaming biografernes død?

Oplev - 28. marts 2021

Er du en af dem, der har gennemført Netflix under nedlukningen, så er du langt fra alene. Streaming lever nemlig i bedste velgående, og mens biograferne er blevet tvunget til at lukke på grund af corona, er der brudt en regulær krig ud på streaming-markedet.

Disney lagde Pixar-filmen »Soul« direkte til streaming på deres egen streamingtjeneste Disney+, og for nyligt har Disney lagt filmen »Raya og den sidste drage« ud til leje på samme platform.

Warner Bros står bag titler som Harry Potter og Justice League, og de har netop meddelt, at 21 af deres store titler udkommer simultant på HBO Max og i biografen, samtidig med at de trækker deres titler fra de øvrige streamingtjenester.

- Streamingselskaberne har prøvet på at skabe den her udvikling i mange år, men de er blevet modarbejdet af biograferne, der har insisteret på eksklusivitet fra filmdistributørerne. Det, der så er lidt paradoksalt, er, at streamingkrigen bryder ud, samtidig med at biograferne er tvunget til at lukke, så nu får de mulighed for at prøve forskellige løsninger af. Netflix fik dobbelt så mange abonnenter end forventet de første tre-fire måneder af coronakrisen, og de øvrige streamingtjenester bruger deres film som konkurrenceparameter for at lokke folk til at abonnere på netop deres streamingtjeneste, siger Claus Bülow Christensen, der er medieanalytiker, foredragsholder og konsulent indenfor digital medieudvikling.

Biograferne kommer igen Selvom streamingtjenesterne lige nu har skåret biograferne helt ud af ligningen, så tror Claus Bülow Christensen på, at biograferne nok skal få eksklusive film tilbage på plakaten, når de åbner igen.

Den næste James Bond-film er blevet udskudt et utal af gange, og det peger ifølge Claus Bülow Christensen på, at man satser på den massive indtjening, den vil give i biografen, fremfor en mindre indtjening på streaming.

- Biograferne kommer igen, men vi kommer til at se nogle andre mønstre. Man kan nok forestille sig, at de ikke helt så store titler vil ryge simultant direkte til streaming, men jeg er ret sikker på, at man fortsat vil holde de store titler som for eksempel Marvels superheltefilm eller James Bond i biografen, for der er man garanteret økonomiske succeser, siger han og fortsætter:

- Omvendt har man også set, at streamingtjenesterne hiver store instruktører som David Fincher eller Martin Scorsese ind for at lave film som The Irishman, som det nok er de færreste, der ville bruge tre en halv time på at se i biografen. Den slags kvalitet på streamingplatformene vil man måske også se mere af, lyder det fra Claus Bülow Christensen.

Thomas Vinterbergs Oscar-nominerede film Druk viste i løbet af sommeren, at danskerne i hvert fald ikke er svære at lokke i biograferne, når de altså er åbne. Foto: Rolf Konow/Nordisk Film

Faglig stolthed Hvor det er glædeligt for de mange filmfans rundt omkring i stuerne, der får gode film at fordrive tiden med, mens landet er lukket, så er historien en helt anden for biograferne. Det er nemlig deres levebrød, vi nu kan se hjemme i stuen, og de er voldsomt afhængige af, at der er nogle gode film på programmet, når landet åbner igen.

Heldigvis er det en del af den danske kultur at gå i biografen, og det lader ikke til at ændre sig.

- Kigger man tilbage, har biograferne været ret modstandsdygtige overfor den digitale udvikling, og vi kan ind til videre se, at dem, der streamer meget, også går meget i biografen. Vi sælger en oplevelse, og når vi engang må komme ud blandt andre mennesker igen, så tror jeg, der er rigtig mange, der har brug for den slags oplevelser, siger Casper Bonavent, der er administrerende direktør for Nordisk Film Biografer.

Han peger også på, at der er kommet et langt større udbud af film at kæmpe om, og derfor tror han på, at biograferne nok skal klare sig i fremtiden.

- Der er kommet et kæmpe marked for indhold, men det er også et marked med meget svingende kvalitet lige fra film på Youtube til film på det store lærred. Når man går på en streamingtjeneste, kan der nogle gange godt være langt mellem snapsene, og der er kvaliteten højere i biograferne - både i udvalget og i oplevelsen i lyd og billede. Derfor har Hollywood også fokus på biograferne og ser vores vej som et kvalitetsstempel af film, siger Casper Bonavent.

Udvalget er nøglen Kritikere af Disneys og Warners flirten med at udkomme på egne platforme frygter, at det kan få konsekvenser for kvaliteten af de film, der bliver lavet.

For hvis man kan lave en film for et - i Hollywood-sammenhæng - ganske lille beløb, hvorfor så bruge flere hundrede millioner dollars på storslåede blockbustere?

Jakob Stegelmann har i mere end tre årtier anmeldt blandt andet biograffilm i DR-programmet Troldspejlet, og som film- elsker er han ikke nervøs for fremtiden.

- Det har altid været nemt at tjene penge på billige film, men biografen kan noget særligt. Jeg tror stadig, at der er behov for de store produktioner, som for eksempel Marvels Cinematic Universe eller James Bond, men vi går måske ind i en tid, hvor der er nogle dramaer, der måske i højere grad egner sig bedst til at blive set derhjemme, siger Jakob Stegelmann, der håber på, at biograferne bruger den nye udvikling til at se indad og udvikle sig.

- Biograferne har haft en tendens til kun at vise storfilm, og mit håb kunne være, at biograferne i fremtiden indser, at de bliver nødt til at diske op med et større udvalg, og det kunne for eksempel være de lidt mindre film eller repriser. Sidste sommer var der for eksempel nogle af biograferne, der begyndte at vise »Tilbage til fremtiden«. Der er jo mange af os, der gerne vil gense film, der er 20 eller 30 år gamle, hvis det er klassikere og man skal også huske på, at der faktisk er en del danskere, der aldrig har set Star Wars i biografen, så det ville der garanteret være et publikum i, siger han.

Warner Bros' beslutning om at udkomme simultant på HBO Max gælder i første omgang kun det amerikanske marked, så fremtiden må stadig vise, hvor vi skal se premierefilm først i Danmark.