Se billedserie Rasmus Alenkær-Jørgensen er på vej ned ad pisten på Copenhill. Det grønne underlag er ikke sne, men fungerer fint som erstatning. Foto: Lars Jørgensen

Blåt stempel til den grønne pist

Oplev - 08. november 2019 kl. 08:32 Af Lars Jørgensen

Man kan ikke andet end lade sig imponere over nyåbnede Copenhill - den 85 meter høje skibakke, som omkranser forbrændingsanlægget på den nordligste del af Amager. Stålkonstruktionen tårner sig denne efterårsdag op mod den lavthængende sol, og den grønne, kunstige skipist giver sammen med den blå himmel et fint farvespil.

Langs skibakken, der snor sig 3/4 rundt om den store bygning, løber skilifter og rullebånd på den ene side af det grønne underlag og en trailrute for de hårde løbere på den anden side. På ydersiden af anlægget er man i fuld gang med at færdiggøre Nordeuropas højeste klatrevæg.

Stedet er allerede blevet en attraktion, og er denne eftermiddag da også velbesøgt, men langt fra overrendt. Men hvordan fungere hovedattraktionen - selve skibakken - så? Vi har sat Rasmus Alenkær-Jørgensen stævne. Han er 42 år, bor i Farum, er direktør i Alucaiter A/S og arbejder som skiinstruktør og -guide for Din Skiklub, der er en udløber af det tidligere Slagelse Skiklub.

En god efterligning Det er første gang, at han står på ski ned ad Copenhill, og bakken fungerer - også for en erfaren skientusiast som Rasmus.

- Det er ikke nær så koldt, som jeg havde regnet med. Jeg sveder ret meget lige nu, griner han, da vi sætter os i skibakkens café efter en times prøveture.

- Jeg har prøvet de her rullebånd, hvor båndet kører og man selv står stille. Det er lidt samme fornemmelse her - og det er en af de store forskelle. Hvis man fladstiller sine ski på disse børster, så griber de i den forkerte side, hvor man i sneen glider hen over. Her fanger de underlaget, og det gør, at det bliver lidt spændende at køre på, hvis man kun er vant til sne. Men så længe man holder sig på kanterne, føles det faktisk som en hård snepist. Man skal bare lige vænne sig til den. Nu har jeg taget seks ture på den, og det gik mærkbart bedre til sidst, siger han.

- Det er en ret god efterligning af den virkelige vare - og noget bedre end rullebåndene, man kan prøve mange steder. Her på bakken har man en faktor, som er enorm vigtig i skiløb, nemlig det moment, der er i fremdrift, når du flytter dig hen over bakken. På et rullebånd står du stille, og der er et eller andet, der mangler, fastslår Rasmus Alenkær-Jørgensen.

Copenhill bliver selvfølgelig aldrig til Val d'Isére, men mindre kan bestemt også gøre det. Og for mange, der aldrig har prøvet at stå på ski før, kan bakken være en glimrende introduktion til skisporten.

Copenhill, Vindmøllevej 6, 2300 København S

Højde: 85 meter

Piste-længde: 450 meter

Stigning: Op til 30 %

Klatrevæg: 85 meter

Vandre-rute: 500 meter

Trail-rute: 200 meter

Forventet besøgstal: 300.000 årligt

Læs mere om åbningstider, udstyrsleje mm. på www.copenhill.dk - Det er en god idé at komme herud og prøve det, inden man tager afsted på skiferie for første gang. Især hvis man har børn. Med børn, der aldrig har prøvet at stå på ski før, kan det blive en lang dag i bjergene - især i våd og kold sne - hvis de ikke helt bliver grebet af at stå på ski. Her kan man prøve det i trygge rammer og snuse til, hvordan det er at have ski på fødderne - og komme hurtigt hjem, hvis det ikke er noget, siger Rasmus Alenkær-Jørgensen og fortsætter:

- Den første del af skiløbet handler meget om balancen på skiene. Så to timer herude, hvor man prøver at få noget glid i skiene, er bestemt ikke nogen dårlig idé. Men jeg vil stærkt anbefale, at man får noget undervisning meget hurtigt derefter. Tillærer man sig noget uhensigtsmæssigt i forhold til at blive dygtigere senere, hænger det ved for altid. Det er meget nemmere at lære unoder, end det er at vænne sig af med dem. Så dét, at tage herud en time og prøve den laveste del af bakken, og så følge op med undervisning, vil være en god løsning for mange nybegyndere, siger han.

En varm fornøjelse Copenhill holder åbent året rundt, og man kan altså i teorien også stå på ski på en varm juli-dag. Her kan man dog løbe ind i nogle udfordringer i forhold til komfort kontra udstyr.

- Man skal huske at have vanter eller luffer på hænderne. Der er huller i de børster, som udgør underlaget. Så hvis man falder og får stukket fingrene ned i hullerne, så skal man passe på ikke at få dem klemt, hvor man i sneen bare havde gledet hen- over. Det gælder jo også, når det bliver sommer - og det bliver lidt spændende at se. Jeg ville nødigt stå deroppe i et par shorts og så falde. Så hvis man skal have skitøj på i 26 graders varme, bliver det en meget varm fornøjelse. Jeg kunne godt forestille mig, at det for de fleste nok mest bliver en forårs-, efterårs- og vinteraktivitet, siger Rasmus Alenkær-Jørgensen.

Han giver altså Copenhill det blå stempel, og det er ikke utænkeligt, at han jævnligt besøger bakken fremover.

- Det virker som om, at man har gjort det her, fordi man virkelig ville. Ikke fordi man skulle - eller for at tjene penge. Det virker som om, at de rent faktisk mener, at det er en fed idé. Hjertet er med i det - og det betyder meget, fastslår han.