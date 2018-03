Se billedserie Der er masser af sejlsport på Sorø Sø. Foto: Anders Ole Olsen

Billeder og video: Akademiets baghave er Sorøs naturperle

16. marts 2018 Af Julie Grothen

Sorø er en by med masser af kultur og historie. Men i baghaven til Sorø Akademi er det naturen, der har hovedrollen.

Sanne Lohmann er sekretariatsleder på Sorø Bibliotek, og hun har heldigvis paraplyen med. For sandt at sige er det ikke den allerbedste dag, vi har valgt til at gå tur i akademihaven ned til Sorø Sø. Men selvom regnen siler, så er der masser af fuglesang, og vi er enige om, at foråret er lige på trapperne.

- Haven bliver brugt hver eneste dag af mennesker, der skal igennem og bruger den som opholdssted. Den bliver brugt til koncerter, fester, picnic og leg, siger Sanne Lohmann, der selv er koordinator på den store lysfest, der holdes her hvert år i januar, og som i år samlede om mod 10.000 mennesker.

Sanne Lohmann har boet i Sorø i 20 år. Hun kommer fra Silkeborg, og Sorøs natur med søer og skove var en af grundene til, at det netop blev her familien slog sig ned.

Gammel klosterhave Akademihaven har ligget her siden 1300-tallet, hvor munkene i Sorø Kloster dyrkede deres læge- og krydderurter. Dengang var det en af Europas største klosterhaver. I 1700-tallet blev den omdannet til et barokanlæg, men i dag er kun de store alléer tilbage. Akademihaven har stier, høje og mange forskellige og gamle træer. For at komme ind til naturperlen kører vi med 10 kilometer i timen og over de toppede brosten igennem den gamle klosterport fra 1200-tallet. Klosterporten er Danmarks ældste beboede bygning, og desuden stedet, hvor Saxo efter sigende skulle have skrevet en del af sin Danmarkshistorie.

Find vej Akademihaven hører under Sorø Akademi, og der er fri adgang året rundt.

Hvis du vil starte dit besøg i akademihaven med at køre igennem klosterporten, skal du sætte gps'en til Akademigrunden 4, 4180 Sorø.

Der er flere busforbindelser. - Her er meget historie samlet på et meget lille område, siger Sanne Lohmann, som anbefaler, at man kombinerer en tur i Sorø By, hvor de historiske bygninger ligger på en perlerække med en gåtur i akademihaven eller omkring søen.

- Hvis man vil gå hele vejen rundt, er der cirka ni kilometer, siger Sanne Lohmann og tilføjer, at man tage Pedersborg Sø og Tuel Sø med i købet, og så er man oppe på en halvmaraton.

Gåtur og mountainbike Selv bruger hun akademihaven til at gå ture.

- Man bliver draget herned. Jeg synes det er fantastisk. Nogle gange kan man tage det lidt for givet, men jeg nyder virkelig at lade roen falde på mig hernede, siger Sanne Lohmann, som dog også gerne får pulsen lidt mere op, når hun kører på sin mountainbike på den anden side af søen, hvor skoven er noget tættere.

Men der er så meget af fremhæve ved stedet synes hun: her er to små badestrande, her kan fiskes og her er masser af søsport. Og hvis man ikke selv sejler, så kan man tage den lille turbåd Lille Claus, der sejler fra forår til efterår

- Det hele ligger lige i baghaven til Sorø Akademi. Det er stort, og der er aldrig noget der er ens her. Det er forskellige oplevelser man får, siger Sanne Lohmann.