Se billedserie 19-årige David Minerba har været standupkomiker i to år. - Jeg har villet være standupper, siden jeg var 14, men det var godt, at jeg ventede, siger han. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billeder: Testcenter for standup

Oplev - 04. december 2020 kl. 12:53 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Gimle Comedy Clubs open mic-aftener giver standup-komikere mulighed for at få afprøvet deres jokes, inden de skal stå foran et betalende publikum.

Hvem skal tørre mikrofonen af? Den, der går på, eller den som lige er blevet færdig?

Der er meget nyt, der skal tages stilling til i disse coronatider, og det bliver end ikke standup-komikerne til Gimle Comedy Clubs open mic-aften forskånet for.

- Er det ikke bedst, hvis vi kan gå direkte på? lyder det i Gimles backstagerum, hvor en håndfuld af aftenens optrædende sidder samlet omkring et bord, mens de indtager deres aftensmad, en burger fra Gimles café The Raven.

Det ender med, at man bliver enige om, at den enkelte skal huske at afspritte mikrofonen som det sidste, inden de forlader scenen.

Ingen af de otte standuppere får honorar for at optræde til open mic, men for flere er det nyt, at der er forplejning, og at de kan få dækket deres transportudgifter.

- Man siger, at publikum er betalingen i sig selv til open mic, men vi prøver at tage os af folk ved at betale mad og transport og sørge for, at der er en god vært, som vi betaler for, siger Johannes Drabæk, som står for Gimle Comedy Club.

Fakta: Gimle Comedy Club

Næste open mic-aften i Gimle Comedy Club er tirsdag 15. december kl. 20.

Hver gang byder på otte standup-komikere samt en vært.

Der er gratis adgang.

Adressen er Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde Han er selv standupper i fritiden sammen med vennen Peter Lykkebo, og de blev sidste år kontaktet af en tredje ven, Lauge Hede, som er booker på spillestedet Gimle i Roskilde. Gimle har i flere år haft succes med standupshows med mange af de store danske navne, men ville også gerne være med til at udvikle vækstlaget.

- Vi savnede en comedy club, hvor man kan få lov at prøve ting af. Så vi snakkede om at lave gratis open mic-aftener, hvor man ikke føler sig presset og kan prøve dårlige jokes af, siger Lauge Hede.

Loyal fanbase Og det er netop formålet med open mic. Det er en måde for standuppere at få prøvet sig selv af, uanset om de er nybegyndere, der skal finde ud af, om det er noget for dem, eller om de er garvede rotter, som vil teste nyt materiale, inden de skal stå foran et betalende publikum.

- Det er også derfor, at vi aldrig annoncerer, hvem der optræder til open mic. Man skal ikke komme på grund af navnene, selv om vi har haft besøg af nogle ret kendte standuppere, siger Lauge Hede.

- Vi har blandt andet haft Phillip Devantier og Heino Hansen, men vi har også haft folk, der har optrådt for første gang, siger Johannes Drabæk.

Gimle Comedy Club begyndte for halvandet år siden i Gimles café og var kommet rigtig godt i gang, da corona satte det hele i stå i marts.

- Vi havde fået opbygget en loyal fanbase og har ikke oplevet, at vi har været for få. Tværtimod har der været gange, hvor folk har været nødt til at gå igen, fordi der ikke var plads til flere i caféen. Det har været det samme med standupperne. Hvis der er et publikum, spreder rygtet sig hurtigt, siger Johannes Drabæk.

Nye omgivelser Denne aften er den første efter otte måneders pause, og det er ikke kun afspritningen af mikrofonen, der er nyt. Det samme er stedet. For Gimles café er for lille, hvis folk skal sidde med afstand til hinanden og i samme retning, så derfor er open mic flyttet over i spillestedets store sal, Tanken. Her er der både lys og scenerøg, men også længere hen til publikum fra scenen.

- Jeg skulle lige vænne mig til, at jeg stod lidt højere oppe og var længere væk, siger 19-årige David Minerba, som var første mand på scenen, efter at aftenens vært Nikolaj Jartved havde varmet de omkring 50 fremmødte op.

David Minerba begyndte allerede at lave standup, da han var 17, og bruger open mic til at få afprøvet nogle nye jokes, han kun har optrådt med i et par uger.

- Jeg kunne godt mærke, at der er en masse nyt, jeg skal huske. Jeg brugte mere tid på det end på leveringen, som ikke var sindssyg tight, siger han.

For aftenens andet navn, Aske Lund, var materialet endnu nyere.

- Det var kun anden gang, jeg sagde det højt. Første gang var ugen før i København, hvor publikum var mere med. Denne gang var det lidt tungere, men det er godt at få det testet på forskellige typer publikum, så man kan få det til at virke hver gang, siger han.

Tredje mand på scenen, Rodrigo Galindo, har samme erfaring.

- Det er først, når du har sagt det foran et publikum, at du finder ud af, om det sidder lige i skabet. Man kan også bruge værten til at høre, hvor meget han kan få publikum til at grine, så du har noget at sammenligne med, når du selv er på, siger han.