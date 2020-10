Billeder: Skrøbelig Babylon-by udført i porcelæn

Værkets mange dele er holdt sammen med stænger og elastikker i en fin, vakkelvorn balanceakt på gulvet. Porcelænet udtrykker en forfinet skrøbelighed. Som om den mindste rystelse fra et gulvbræt vil kunne få bygningsværket til at styrte i grus. Samtidig er der noget futuristisk i formsproget, der leder tankerne i retning af menneskets søgen efter opholdsmuligheder og kolonisering på andre planeter, når Jorden bliver er for giftig.

Sidstnævnte udfolder sig frit og legesygt fabulerende på én af Husets lange vægge med collageserien »Vaser«, udført som maleri på bølgepap, hvor hun fortolker den daglige brugsgenstand vasen - som en rumlig container for frodighed og boblende livskraft i former og farver. Det vokser og gror op af Marianne Thygesens store papvaser. Og samtidig paradoksalt, at pap på et øjeblik ville blive gennemblødt og ødelagt af vand.