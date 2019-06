Billeder: Royal miniby har vokseværk

Se billedserie Yderposten i Kjøge Mini-By er modellen af Norske Løve, H. C. Andersen efter sigende har boet. Laugsformand Claus Philipsen viser her, hvilket vindue, han boede bag. Foto: Jørgen Jørgensen

Oplev - 21. juni 2019 kl. 10:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fart på udviklingen i Kjøge Mini-By, som senest har haft besøg af dronning Margrethe, da hun besøgte Køge.

Kjøge Mini-By kan nu kalde sig kongelig hofleverandør af kulturelle oplevelser.

Minibyens mange nøjagtige udgaver af huse fra Køge anno 1865 har længe været et trækplaster for historisk interesserede, og den interesse deler majestæten som bekendt. Så da hun for nylig besøgte Køge, ville hun gerne rundt mellem de 614 huse, som byen rummer i øjeblikket - alle udført i nøjagtige kopier og med tilhørende baghuse, gårde, das og de andre ting, der hører til en købstad.

- Det var selvfølgelig stort for os at få besøg af hende, og hun var især meget begejstret for at høre, hvordan arbejdet på værkstederne foregår, siger Sven-Erik Sandberg, der er formand for Kjøge Mini-Bys Venner og Claus Philipsen, formand for Kjøge Mini-By Laug, fortsætter om udviklingen i minibyen:

- Der er sket meget, siden de tapre mænd startede det hele for 30 år siden, og målet er stadig at få lavet 1080 bygninger i byen.

Fakta: Kjøge Mini-By er en nøjagtig udgave af købstaden Køge som den så ud i 1865.

Der er foreløbig sat 614 bygninger ud i minibyen og målet er at lave over 1000 af datidens bygninger.

Kjøge Mini-By er åben fra 1. maj til 30. september 2019 fra klokken 10-16.

Desuden er der åbent i skolernes efterårsferie, uge 42.

Gruppebesøg med guide kan

bestilles også uden for sæsonen. Som det seneste har Kjøge Mini-By fået et moderne velkomstcenter, hvor det også er muligt at bestille mad eller nyde sin egen medbragte mad og købe drikkevarer til.

- Det nye velkomstcenter har gjort, at vi kan byde på bedre forhold og yde en virkelig god service overfor vores gæster. Vi kan allerede mærke interessen for at være her, og det er selvfølgelig rart, at vi selv kan byde på noget i stedet for at sende gæsterne videre ud i byen, fortsætter Claus Philipsen.

Hygger og bygger Når man besøger Kjøge Mini-By, kan man opleve, hvordan en stor gruppe frivillige har fornøjelse af at have fingrene i hver deres område, når der skal laves et nyt hus, som det så ud i 1865. Her er der blandt andet en historiegruppe, en tegnegruppe, en murergruppe og en gruppe, der sørger for at producere tegl til husene. Alt bliver lavet så tæt på de originale dele som muligt.

Det er et arbejde, som både besøgende og de frivillige får meget ud af, fortæller Sven-Erik Sandberg:

- Det sociale liv hernede betyder rigtig meget og giver folk noget at stå op til. Vi tager hånd om hinanden her samtidig med, at de frivillige dyrker deres store interesse for håndværket eller andre områder i minibyen.

Stolte byggefolk Arbejdet i minibyen bliver blandt andre støttet af lokale borgere i Køge, der »køber« et skøde til det hus, hvor de bor, har forretning eller på anden måde er knyttet til. Blandt byggefolkene er man stolte af arbejdet og så det som en stor cadeu, da et hold arkitektstuderende for nogle år siden skulle bygge Køge Kirke op. Her kom de ned i minibyen, for der står kirken selvfølgelig også.

Så var det bare at gange målene op - og det passede!

Som det seneste har minifolkene netop solgt skødet til bygningen »Richters Gård« i Køge, og her er opgaven ikke så svær som andre steder i byen. Huset står nemlig stadig stort set, som det så ud i 1600-tallet, så denne gang kan det være, at byggefolkene tager en tur op i Vestergade, før de går i gang.

Kirkens klokkespil var en af de detaljer, der var helt styr på under dronningebesøget, så hun også havde mulighed for at nyde klokkerne ringe fra kirketårnet.

Det er bare en af de mange små herligheder, der kan nydes ved et besøg i Kjøge Mini-By.