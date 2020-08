Billeder: Kongehallen er blevet verdens berømt

Den kæmpemæssige vikingehal, som blev indviet af dronningen for nylig, er blevet Sagnlandet Lejres største attraktion nogen sinde. Men der er også meget andet at opleve i Sagnlandet, der oplever stort rykind denne sommer.

Med den 61 meter lange, 10 meter høje og 12 meter brede vikingehal har Sagnlandet fået et kæmpe aktiv; et trækplaster, som trækker tusinder af gæster til den kulturhistoriske attraktion hver dag.

Samtlige gæster skal en tur gennem den fantastiske hal, der er rekonstrueret ud fra de formodninger, man har haft om, hvordan de enorme vikingehaller i Gl. Lejre har set ud, som de knejsede for 1200 år siden på en bakke blot to kilometer fra den nye hal.

Her blev Danmark til, og det er ganske vist - forskerne og historikerne er mere og mere overbeviste om, at Gl. Lejre var et magtcentrum i jernalderen og den tidlige vikingetid, og at kalde landsbyen for Danmarks fødselsattest er ikke at skyde forbi målet.