Pilotudstillingen » Ringsted - kort fortalt« er en skønsom blanding af mere traditionelle plancher og billeder, film på tv-skærme, VR-filmen med den stor brand i 1806, nye tegneserier over meget gamle dage og autentiske beretninger fra ringstedere fortalt via QR-koder. Altså formidling på mange måder. Fotos: Kenn Thomsen

Billeder: Historiens suppeterning venter på brugernes smagsløg

De seks kommuner under Museum Vestsjælland har alle en historie, der går tusinder af år tilbage. En udstilling i Ringsted er pilotprojekt for, hvordan man kan fortælle den bedst til flest mennesker.

Hvad er vigtigt at vide om sin nye bys historie, hvis man er tilflytter i Ringsted, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse eller Sorø Kommuner?

Eller hvis man er indfødt, men har lyst til at få ridset op, hvad det egentlig er for et lokalområde, man er rundet af?