Se billedserie Kunstner Lone Holde arbejder med malerier og fedtsten i sit atelier i Kunstsmedjen. Foto: Kim Rasmussen

Billeder: Her kan man hænge ud med de lokale rødder

14. marts 2020

Kunstsmedjen er både kunstnere i atelier, et stort værksted til medlemmerne, galleri og kulturhus. For kunstnerne er det sociale netværk vigtigt.

Som kunstner er det skønt, når alle de ting, man skal bruge, er lige ved hånden. Det er en af årsagerne til, at Lone Holde har lejet et af atelierne i Kunstsmedjen.

- Jeg har været med fra fødslen, siger Lone Holde og henviser til, at foreningen bag Kunstsmedjen blev stiftet i 2009.

Dengang lejede Kunstsmedjen sig ind i en hal i Roskildes kreative bydel Musicon.

Medlemmerne brugte et par år på at gøre hallen klar med værksteder og galleri, men så skulle museet Ragnarock bygges lige dér, hvor hallen lå.

Kunstnerne blev lidt delt op, men en kerne valgte at tro på Musicon. Den 1. maj 2006 rykkede de ind i den nuværende hal på Bagtæppet.

I haven ved siden af blev der opført en bygning til kunstskolen. I den forbindelse blev en masse gamle træer fældet.

Rødderne lå i en bunke, og Lone Holde tog nogle af dem. Hun fik dem renset og ordnet. De hænger nu som installation i baren.

- Så kan man hænge ud med de lokale rødder, siger Lone Holde med et smil og kalder det den eneste faste installation i Kunstsmedjen.

Eventyr i hverdagen Lone Holde prøver gerne at arbejde med lidt forskelligt, men hun laver primært malerier og skulpturer i fedtsten.

- De sten taler på en bestemt måde. Jeg aner ikke, hvad der er inde i stenene, siger Lone Holde og viser et af sine værker og forklarer, at stenen var helt grå, men da hun tog lidt af, var der hvide områder inde i stenen, så hun lavede et øje i den.

Lone Holde har arbejdet i fedtsten siden 2013.

- Jeg kan ikke lade være. Det bliver værre og værre. Jeg har sten, som ikke skal stå her. Så bliver de bare solgt, siger Lone Holde med et smil og forklarer, at de former hun har i sine malerier, går igen i stenskulpturerne.

Når hun maler, skal der være noget, man kender i maleriet og noget, der er abstrakt.

- Det er vigtigt at have eventyret i hverdagen, siger Lone Holde.

Kaffe og sofasamtaler Lone Holde bor i et hus på Østerbro og kan ikke sige, hvor mange timer hun bruger i Kunstsmedjen hver uge, da det kan skifte lidt.

Udover gode muligheder for at lave sin kunst trækker det, at kunstnerne hjælper og inspirerer hinanden.

- Det er en fordel, at man kan tale med de andre om kunstværkerne, siger Lone Holde og forklarer, at hun eksempelvis har brugt nogle af de andre til at finde ud af, hvordan hun kunne få mere varme i et billede, som ellers er helt enkelt.

- Det sociale omkring kunsten er det vigtige. Der er gratis kaffe for medlemmerne. og der bliver løst mange ting, og det handler ikke kun om kunst, i sofaen, fortæller Lone Holde.

Kunstnerne kan også inspirere hinanden ved at lave forskellige workshops eller mini-foredrag.

- Vi kan have dage, hvor nogen fortæller om monoprint eller grafik eller andre ting, oplyser Lone Holde.

Fællesskab og respekt Der er seks atelierer indenfor og to udenfor i Kunstsmedjen. Derudover er der et stort værksted, hvor alle medlemmer kan komme og arbejde.

- Nogle gange er der helt proppet. Der kommer mange og laver ler, siger Lone Holde.

Foreningen har materialer, der kan købes, men ellers har medlemmerne selv ting med.

Der er 400 medlemmer, men så mange kommer der dog ikke fast.

I galleridelen er der udstillinger hver tredje uge.

I caféen er der både bar og scene, som bliver brugt til forskellige arrangementer og koncerter, så Kunstsmedjen er blevet til et slags kulturhus.

- Det sted her er vigtigt for mange mennesker. Folk kommer langvejs fra. Fællesskabet er drivkraften, og respekten for det folk kan, siger Lone Holde.