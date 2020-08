Se billedserie Døren står åben til Papegøjehotellet i Askov ved Næstved. Her kan man blandt andet opleve fritflyvende papegøjer som araen Pablo. Foto: Kim Rasmussen

Billeder: Halløj på papegøjehotellet

Oplev - 15. august 2020 kl. 12:24 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom helt tæt på de bløde dyr og oplev suset fra en fri papegøje lige over dit hoved på Papegøjehotellet.

- Kom her, Pablo, kalder Susen Von Warburg til den store blå og gule ara-papegøje, der sidder på en gren og kigger.

Efter et par sekunders betænkningstid slår papegøjen vingerne ud og flyver voldsomt men elegant hen og sætter sig på Susen Von Warburgs arm, hvorfra den hopper videre op på skulderen.

Der sidder den farverige fugl lidt tid, indtil den flyver op i et af de nærtstående grantræer.

Den er ikke i bur, men flyver rundt på egen hånd, som den vil sammen med tre andre fritflyvende papegøjer på Papegøjehotellet i Askov ved Næstved.

Fakta om Papegøje Hotellet: Lille Bakkevej 2, 4700 Næstved

Læs mere på Papegøje Hotellets Facebook-side. - Jeg ved faktisk ikke, hvor langt væk, papegøjerne flyver, men de kommer altid hjem igen, siger Susen Von Warburg.

Hun er stifter og ejer af Papegøjehotellet, som slog dørene op første gang i 2019.

150 dyr Selvom navnet antyder, at det primært er eksotiske fugle, der holder til i Askov, så har mere end 100 andre dyr også adresse på Papegøjehotellet.

I en stor fold render der både ponyer, geder, æsler, høns, kalkuner, kaniner og får rundt.

Det betyder, at besøgende får mulighed for at komme tæt på mange forskellige dyr, hvis de lægger vejen forbi.

De fleste af dyrene er blevet fundet eller taget fra deres ejer, fordi de ikke er blevet behandlet ordentligt.

- De dyr, vi har herude, har været udsat for nogle gyselige ting, og derfor fortjener de ekstra kærlighed og klap, forklarer Susen Von Warburg.

Og det har de rig mulighed for at få, når besøgende børnefamilier slår sig løs.

Spyt på næbet Dagens to første besøgende står og venter på at få lov til at komme ind.

Gry Christensen har taget Gustav Mertinsen på 10 år med ud i sommerlandet for at komme helt tæt på dyrene.

I mellemtiden har Susen Von Warburg taget den hvidtoppede kakadue Leah på sin skulder, som pænt hilser på gæsterne.

- Hej med jer, pipper papegøjen og hopper over på Gry Christensens arm.

- Hvis hun begynder at tage næbet op til din mund, så skal du lave en lille spytboble til hende, forklarer Susen Von Warburg.

Og der går ikke mange sekunder, før Leah er interesseret i Gry Christensens snakketøj. Gry Christensen danner en lille boble af spyt men kan næsten ikke lade være med at grine over, at den hvide fugl er så tæt på hendes ansigt.

- Det er et parringsritual, hvor hun gerne vil dele gylp med alt og alle, så hvis du ikke giver hende lidt af dit spyt, så risikerer du, at det er hende, der spytter på dine læber, siger Susen Von Warburg.

På en normal sommerdag byder Susen Von Warburg omkring 10 gæster indenfor.

Bygger på frivillighed Selvom Susen Von Warburg er ejer af Papegøjehotellet, så er hun langt fra ene om at drive stedet.

- Jeg har mellem en og seks frivillige tilknyttet stedet ad gangen, som hjælper mig med alt det, der skal være styr på, siger hun.

En af de ugentlige opgaver er at køre til Tune for at hente frugt og grønt til dyrene. Hotellet har en aftale med SuperBrugsen i Tune om, at de overtager alt overskydende fra grøntafdelingen og giver til dyrene.

- Og især papegøjerne elsker at spise den søde frugt, så de sætter stor pris på det, siger hun.

Hotellet er ikke berettiget til nogen form for statsstøtte. Derfor er det altafgørende for stedets tilstedeværelse, at der kommer besøgende.

Et besøg koster 50 kroner, som går til strøm, mad til dyrene, rent vand, dyrlægeregninger og vedligeholdelse af bure og anlæg. Papegøjehotellet har åbnet mandag til og med lørdag mellem klokken 12.00 og 17.00.

- Og hvis man kommer forbi i weekenden, så er der kaffe og kage, siger Susen Von Warburg og smiler.