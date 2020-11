Se billedserie Hos Candy Records i Køge bliver der kælet for lyden og Jan Mellin tager kun de allerbedste tryk af en vinylplade ind i butikken. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Billeder: Guf for vinyl- og vinfolket

20. november 2020 Af Torben Thorsø

Hos Candy Records er der dækket op til helt særlige oplevelser på pladetallerkenen og i glasset. Butikken ligger i en baggård ved Torvet i Køge, og her holder Jan Mellin et meget vågent øje med kvaliteten på varerne.

- Har du den der med Cream, lyder det fra en kunde i butikken.

- Ja, derovre. Du må du godt kigge - men lad være med at grisse den til, lyder formaningen fra butiksejeren.

Modtageren af beskeden er fast kunde, så han griner bare og forsikrer om, at han passer på.

Både gamle og nye vinylplader hos Candy Records kommer kun i »mint condition« eller meget tæt på. Alt andet interesserer nemlig ikke Jan Melin:

- Her præsenteres kun det bedste af det bedste, og vi har alt fra trash til jazz. Men lyden skal være en sublim oplevelse, og hvis jeg ikke kan få de gode tryk i butikken - så har jeg det bare ikke!

Han ved godt, at det kræver noget særligt at lokke folk til.

- Hvis jeg skal sidde i en baggård i Køge og handle med vinyler og vin, så skal der jo være noget unikt at komme efter, bemærker han og hiver flere originaludgaver ud, som han fortæller historier om, mens de bliver pakket nænsomt ud.

Fakta: Candy Records, Vestergade 5, 4600 Køge

Åbent: Tirsdag-fredag: 10.00 til 17.30, lørdag 9.30-14.00.

Mandag lukket

Læs mere på: www.planetcandy.dk - Candy Records har altid handlet om, at den samlede oplevelse skal byde på sanselighed og kvalitet - så skal folk selvfølgelig også kunne holde mig ud, siger han med et grin.

Det hele begyndte med den gode lyd på vinylen, og her var Jan Mellin med helt fremme i forreste rille fra begyndelsen.

- Allerede som 15-årig stod jeg i London, da Pink Floyd i 1967 sendte The Pipers at the Gates of Dawn ud - og fik monoudgaven i hænderne, siger han med den begejstring, som kun en ægte entusiast kan mønstre.

Interessen for musik - og især den gode lyd på de originale tryk - førte til, at han tilbage i 1987 åbnede Candy Records i København. Butikken handlede kun med vinyl og var et oprør mod den digitale CD, der blev mere og mere populær hos menigmand.

Den kompromisløse tilgang til musikken gav ham et stort publikum hos andre lyd- entusiaster, musikere og kunstnere. Han fik også forbindelse til amerikanske pladeselskaber, som han importerede førstetryk direkte fra.

- Jeg var for eksempel den første i landet, der kunne sælge Nirvanas Nevermind, da den breakede til det brede publikum, fortæller han.

Butikken i København lukkede i 2002, men det store lager af førsteudgaver fra dengang er stadig en væsentlig del af hans vareudvalg.

- Jeg snakker jævnligt med kunder fra dengang, der ærgrer sig over, at de ikke købte lige dén plade, hvor der nu er kommet et ekstra 0 på prisen, griner han.

Vin skal der til Med den perfekte lyd i ørerne, så er det oplagt at forsøde oplevelsen med en særlig vin i glasset.

Midt i 90`erne fik Jan Mellin derfor den ide også at forfølge sin interesse for nogle udsøgte vine.

Det blev til importselskabet Cupedia Wines, hvor han blandt andet fører vine fra familien Crusius i området Nahe, Tyskland.

- Her laver de en blomsteragtig riesling af meget mineralske druer; det er lige mig, siger han og ser helt salig ud.

Han fortsætter om valget af samarbejdspartner:

- Peter Crusius er leveringsdygtig i både en god dagligdags riesling til en rimelig pris og luksus prädikatvine i den dyre ende, men altid med kvalitet som udgangspunkt, hvilket gør ham til medlem af eliten i Tyskland af topproducenter.

Han importerer også Castello di Verdunos vine fra Piemonte, Italien og præsenterer desuden enkeltmarks Baroloer og Barbarescoer, der også hører til på øverste hylde. De serveres blandt andet på Henne Kirkeby Kro hos den anerkendte kok Paul Cunningham i Vestjylland, bemærker Jan Mellin, ikke uden en vis stolthed.

Som med vinylerne, så har han altså også udset sig nogle helt unikke produkter, som er føjet til udvalget i Candy Records, hvor man ser det som et adelsmærke at være feinsmecker.