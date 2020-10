Billeder: Gå planken ud i en af Sjællands største rørskove

Se billedserie Der findes mange store naturoplevelser på Sjælland og en af dem er Gundsømagle Sø, hvor man kan komme ud og gå i en sjællandsk mangrove og en tur ud i en af østdanmarks største rørskove på plankebroen på billedet her. Fotos: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

09. oktober 2020

Gundsømagle Sø er et af 23 fuglereservater, der er opkøbt af Fugleværnsfonden. Men stedet er ikke kun interessant for hobbyornitologer. Søen gemmer blandt andet på 60-70 hektar rørskov.

Når man står midt i den, så er det svært at overskue, hvor stor den egentlig er. Lydtæppet er hvislenen i de mange tagrør - og der er mange, for Søren Ring står midt i en af de største rørskove i det østlige Danmark. Den ligger ved Gundsømagle Sø, hvor hele sydsiden af søen siden 1984 har været ejet af Fugleværnsfonden med det formål at skabe en unik naturoplevelse.

Ud i rørskoven Og området er ikke kun en oplevelse for dem med stort fuglekendskab, for alle andre naturelskere er her også noget at komme efter.

- Fuglene er naturligvis det store trækplaster. I 2019 var der 37 fastlevende arter, fortæller Søren Ring, som er reservat-ansvarlig naturforvalter for Fugleværnsfonden ved søen, som er en del af hele Hove Å-systemet.

Ved søen er der set 39 fuglearter alene de sidste 10 dage ifølge DOFbasen, som er Danmarks største database til fugleregistrering.

- Men det mest unikke ved naturoplevelsen ved Gundsømagle Sø er, at man kan gå på opdagelse i krat- og sumpskov, en naturtype, som man typisk kun kommer i med en stor kniv og vaders. Her kan man gå nærmest tørskoet i dansk mangroveskov på vores plankebroer og stier, siger Søren Ring og fører an ud på plankebroen i rørskoven.

- Her får man virkelig en oplevelse. Her er man midt i rørskoven, en naturtype man typisk kun kan betragte på afstand. Her har vores frivillige bygget en solid planebro ud midt i rørsumpen, fortæller han.

Sæt dig og lyt På rundturen i rørskoven er der et par stæder sat bænke op, og tager man en pause og husker at være stille, kommer livet i rørskoven helt tæt på. Det er typisk sump- og skægmejserne, som vimser rundt i deres foretrukne habitat.

De fleste gæster ved søen snører støvler og sko på p-pladsen i den lille by Østrup. Her er Fugleværnsfonden ved at bygge nye publikumsfaciliteter til de rundt regnet 28.000 gæster, som årligt kigger forbi. Fra p-pladsen går turen gennem en mindre skov, hvor man - hvis det er fuglene, man er kommet efter - har et væld af redekasser, man kan stoppe op og observere livet i. Turen gennem skoven kan enten gøres på en trampet sti eller på en plankebro i vandkanten - begge fører i sidste ende til det første fugletårn, som stort og solidt knejser i skovkanten ud mod søen.

Over gåseengen Derfra går turen op over gåseengen, hvis navn tydeligt fortæller, hvad man kan kigge efter. Herefter komme man igennem yderligere et stykke skov, inden man igen på plankebro går gennem mangroven. På turen her kan man se efter grævlingernes huler, lytte efter rørdrummens dæmpede drøn eller vandriksens »grisehyl«.

Orkideer Efter denne bid plankebro kommer man til det vestlige fugletårn og lige efter det orkidéengen, hvor der i maj måned er en god bestand af gøgeurt, inden man kommer ud til plankebroen, som leder ud i rørskoven.

- Det er ikke en tur for folk, der går dårligt. Hvis man ikke har så gode ben, så kan man køre til p-pladsen på Kirkerupvej ved det vestlige fugletårn. Her skal man 1-200 meter ned ad en markvej, så er man ved det vestlige fugletårn, og her er der gode plankestier i begge retninger, fortæller Søren Ring.

Fakta: Størrelse: Reservatet er 60,5 hek-tar stort.

Vandretur: Cirka 3,3-3,4 kilometer fra p-pladsen i Østrup til den yderste sløjfe af plankebroen. Plankebroen i rørskoven er cirka 500 meter alt i alt. Hvis ikke du vil miste orienteringen i rørskoven, så hold til højre hver gang du får muligheden.

Gundsømagle Sø: I 1700-tallet var søens vandspejl over 220 hektar. I dag er vandspejlet bare 25-28 hektar. Der er cirka 60-70 hektar rørskov ved søen. Så området ved søen er stadig privat rørskov og der drives stadig lidt rørhøst.

Antal fuglearter: I DOFdatabasen er der registreret hele 212 forskellige fuglearter ved søen. De seneste år er i alt 47 fuglearter registreret som ynglefugle ved søen. Det er et reservat, hvor det er rørskovens fugle, der springer mest i øjnene - blandt andet rørdrum, vandrikse, rørhøg, rørsanger, rørspurv, skægmejse, sivsanger, græshoppesanger og også arter som fiskehejre, gøg, nattergal, rødstjert.

Miljø: Livet under overfladen er præget af, at søen i en længere årrække modtog urenset spildevand fra København via Hove Å-systemet. Det betyder et alt for højt indhold af fosfor i søen, som indvirker på hele den biologiske balance under overfladen. Fosforen vil være mange år om naturligt at vaske ud af søen. Der er dog fortsat rigtig meget liv på og omkring søen. Rørene i rørskoven lever godt i dette miljø.

Ture: Man kan komme med på Fugleværnsfondens guidede ture ved søen.

Adresse: Store Valbyvej 271, 3670 Veksø Sjælland Fugleværnsfonden har 23 fuglereservater i hele landet - du kan finde dem på fondens hjemmeside. Men Gundsømagle Sø har - modsat flere af de andre - den fordel, at der er oplevelser året rundt.

- I ynglesæsonen er der bare knald på alt. Her behøver man dårligt en kikkert for at få en oplevelse med hjem. I april kan man opleve rørhøg-hannen kaste bytte ned til sin mage, som flyver på ryggen for at modtage byttet. Det er en del af parringsspillet, fortæller Søren Ring.

I august og september samles store flokke af stære og svaler ved søen, klar til at trække væk. I september er søen stoppested for fugle på vej sydpå og om vinteren er der mange gæs, skarver og andefugle. Vinteren er også tiden, hvor man oplever skægmejsen på jagt efter vinterføde, som typisk er de mange frø fra rørskoven.

- Dem skal der spises nogle stykker af, så den er også meget vinteraktiv, siger Søren Ring.