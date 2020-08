Se billedserie Anna Weinø (til venstre) og Britt Nielsen testede Bisque Porcelænscaféen i Roskilde og havde et par hyggelige timer. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Billeder: Farvestrålende hygge i Bisque

Oplev - 16. august 2020 kl. 13:08 Af Anna Weinø og Britt Nielsen

Når vejret eller humøret er til en indendørs aktivitet, så er et besøg i Bisque Porcelænscaféen en mulighed. Her kan alle være med.

Lange strøg af maling rammer kruset. Kruset har en mathvid farve, og malingen ser umiddelbart mat rosa ud. Men når kruset er blevet glaseret og brændt, vil farven være mere klar.

Der er både plads til fordybende alenetid og til sludrende kaffeaftaler i porcelænscafeen Bisque. Her forvandles hvidt til farverige værker, skabt af cafeens kunder.

Vi er to journalister, som er mødt op i caféen på Munkebro 1 i Roskilde for at teste konceptet.

Der er mange valg at træffe i Bisque. Vil jeg have en skål, vase, kop eller sparegris med hjem?

- De fleste vælger kopper og skåle, fortæller indehaver Helle Johansen og oplyser, at der ellers er cirka 200 forskellige porcelænsting at vælge imellem.

Anna vælger en kop med en tilhørende underkop, fordi hun på den måde kan få lov at male to forskellige ting. Britt vælger et stort krus.

Det er jo sommerferie, så rundt i caféen sidder hold af forældre og børn. En mor beder om et glas hvidvin mere, og stemningen er hyggelig.

Helle Krohn Johansen giver en kort introduktion til de forskellige typer farver og viser nogle færdige ting. Det giver en snak om nogle få teknikker.

Det svære farvevalg Det fører os frem til dagens sværeste valg: farver. Det er en bred palet af pasteller og stærkere farver, der bliver præsenteret for en.

Lyseblå, lyserød, solgul og irgrøn. Anna har allermest lyst til at smaske samtlige farver på sin lille kop, men ved også godt, at less is more, og at hun hellere må nøjes med enkelte farver, der er pæne sammen.

- Jeg vælger en sart lyseblå udenpå koppen og noget, der ligner en stjernehimmel indeni, siger Anna.

Britt vælger en lys rosa kombineret med en mørkeblå, der skal duppes på med en lille svamp.

Hver farve skal have mindst tre lag, men heldigvis tørrer malingen lynhurtigt. Faktisk tager det kun få sekunder.

Kræver tålmodighed Helle Krohn Johansen åbnede Bisque Porcelænscaféen i februar 2018.

Der er et helt hold af medarbejdere, som er parate til at komme med gode råd, hvis man vil kaste sig ud i nogle teknikker.

På hvert bord står der en prøvevase, så vi kan teste farverne eller prøve, hvor meget tryk man skal lægge på de små bøtter, som man kan lave detaljer med.

Vi veksler mellem at hyggesnakke og være stille og meget koncentrerede.

Anna har svært at beslutte sig for, om hun skal lave en sol i varm gul eller røde blomsterblade på den lille underkop.

- Jeg tror, jeg bruger halvdelen af min tid i Bisque på at overveje, hvordan min kop skal se ud, konstaterer Anna.

- Det er noget, der kræver tålmodighed, og som man skal tage sig god tid til, fortæller Helle Johansen.

For hende er noget af det vigtigste i Bisque, at folk kan komme helt ned i gear og fordybe sig i maleriet.

- Det at trække stikket, komme helt ned og lave noget sammen, det er vildt hyggeligt, siger Helle Johansen.

En uges spænding Anna ender med at male blomster, der matcher dem, hun har malet på selve koppen.

Britt er blevet inspireret af en vase og forsøger sig med afblomstrede mælkebøtter i silhuet. Det er ikke nemt at tegne på det malede krus.

- De bliver ikke lige så flotte som dem på vasen, lyder det fra Britt, som også laver lidt blomster i prikker.

Efter at have trukket stikket i to timers tid står vores ting færdige. Eller næsten. De skal lige glaseres og brændes i en tusind grader varm ovn.

Der går en uge, så kan vi komme og hente henholdsvis krus og kop med underkop. Det er en del af spændingen ved porcelæn og keramik. Man ved sjældent, hvad man får med sig hjem før til allersidst.

