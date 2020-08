Se billedserie Flydende bronze hældes ned i det magiske hulrum, der er opstået efter at voksen er brændt væk - deraf navnet cire perdue. Foto: Jens Roger Petersen Foto: Jes Roger Petersen

Billeder: En lang vej når man skal støbe i bronze

Oplev - 28. august 2020 kl. 08:40 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre billedhuggere, der kalder sig Cire Perdue Gruppen, arbejder efter den ældgamle bronzestøbemetode cire perdue. Den modellerede lerfigur transformeres til færdig bronze-skulptur ved hjælp af silikone, gips, voks og en grød af gips og knust tegl.

Det er et møjsommeligt arbejde med nærmest alkymistiske elementer og adskillige mellemstationer at støbe bronzeskulpturer efter den ældgamle cire perdue-metode (tabt voks), der stammer helt tilbage fra antikken.

I processen overføres skulpturens grundform fra oprindelig lermodel til færdig bronzeskulptur ved hjælp af silikone, gips, voks og en grød af gips og knust tegl.

Fakta: Udstillingen med Cire Perdue Gruppen i Bispegården, Adelgade 6 i Kalundborgs middelalder-højby kan ses frem til den 18. oktober.

Gruppen består af billedhuggerne Jytte Høeg, Bodil Dam og Stinne Teglhus, der har taget den klassiske støbemetode til sig og har gjort den til deres varemærke.

Udstillingen er arrangeret af Kalundborg Kunstforening, der driver Kalundborg Kommunes udstillingssted Bispegården med seks-syv udstillinger årligt.

Her er en nedkogt »kogebogsversion« af den lange støbeproces, forklaret af Jytte Høeg:

- Det er et stort arbejde at støbe bronze, men man risikere at blive bidt af det.

1. Først modelleres skulpturen som lerfigur, der brændes. Så spartles silikone på i to lag.

2. Uden på silikonen støbes en kappe af gips, der kan åbnes i to dele, for at understøtte silikoneformen i arbejdet.

3. Gipskappen åbnes, når den er størknet, silikoneformen skæres op, og lerskulpturen tages ud. Det hele samles igen, men nu uden den oprindelige lerskulptur i.

4. Voks varmes op til 60 grader og hældes ind i formen og står et par minutter, indtil et lag er størknet, hvorefter resten af voksen hældes ud og efterlader en fire-fem millimeter tyk skal af voks.

5. Når voksen er kølet og størknet helt, åbnes gipsformen igen. Voksskulpturen, der er en hul kopi af den oprindelige lerskulptur, tages forsigtigt ud. Indløbs- og udluftningskanaler påmonteres.

6. Voksskulpturen sænkes nu ned i en cylinder af gips. Alle hulrum i og omkring voksskulpturen fyldes med en vandig grød af gips og pulveriseret tegl.

7. Når gips- og teglblandingen er hærdet omkring voksafstøbningen, brændes formen i en 600 grader varm ovn i seks døgn, så al voks er smeltet bort (heraf navnet cire perdue). Der opstår nu et »magisk hulrum«, som fyldes med flydende bronze. Hermed er formen fra lerskulpturen endelig overført til bronzen.

8. Når bronzen er kølet af, slår man støbeformen i stykker med en økse og tager sin bronzeskulptur ud, fortæller Jytte Høeg.

9. Herefter kommer et møjsommeligt arbejde med højtryksspuling med sand og vand, svejsning, slibning og finpudsning for at fjerne støbeskaller, gips, støbegrater og andre urenheder.

10. Når man har opnået den ønskede overflade, tilføres skulpturen patina ved hjælp af kemikalierne svovllever og kobbernitrat. De understreger formen og tilfører bronzen varme og dybde. Til slut pudses skulpturen og får en gang flydende voks.

Hvor lang tid tager den møjsommelige proces så?

- Et par måneder. Nogle gange et helt år, hvis det er en stor skulptur. Men man arbejder jo ikke på den hele tiden, siger Jytte Høeg.

Men hvorfor en kunstnergruppe, der udelukkende består af billedhuggere?

- Vi var lidt trætte af, at skulpturer altid bare er noget, som gæsterne går og falder over på gulvet, når de går og ser på malerier på kunstudstillinger. Vi synes, at skulpturerne skal mere i fokus. Derfor har vi dannet gruppen. Vi er nødt til at råbe op, siger Jytte Høeg.

I Bispegården i Kalundborg vil der være lejlighed til at se nærstudere den komplekse cire perdue-metode i en montre. Og på udstillingen vil publikum kunne se bronze- arbejder af gruppens tre billedhuggere, der udtrykker sig vidt forskelligt.

Bodil Dam arbejder i et stramt og klart formsprog, hvor figurer af mennesker og dyr skabes ud fra klassiske billedhugger- principper. Forenklet, indlevende naturalisme.

Jytte Høeg beskæftiger sig med hverdagens stille magi. Målet er at pirre nysgerrigheden og få beskueren til at se en anderledes verden med dyr, fauna, mennesker og al det imellem.

Stinne Teglhus forener indtryk fra naturens skulpturelle skatkammer med vor kulturs produkter og kreativitet. I projektet »Fuglestiletter« er hun inspireret af fugles anatomi og kvindemode.